Россия возобновила авиарейсы по вывозу граждан из зарубежных стран

20:31

С 6 апреля 2020 года Россия возобновила авиарейсы по возвращению своих граждан из зарубежных стран.

Первыми станут рейсы Бишкек – Екатеринбург и Дакка – Нижний Новгород.

Информация о последующих рейсах будет размещаться на сайте стопкоронавирус.рф и портале госуслуг.

Напомним, что с февраля текущего года Россия начала поэтапно ограничивать авиасообщение с другими странами, а 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. 4 апреля были временно приостановлены вывозные рейсы из России в другие страны и в обратном направлении.