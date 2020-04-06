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Россия возобновила авиарейсы по вывозу граждан из зарубежных стран

20:31 6.04.2020
Пассажирский самолет
© KM.RU, Кирилл Зыков
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С 6 апреля 2020 года Россия возобновила авиарейсы по возвращению своих граждан из зарубежных стран.

Первыми станут рейсы Бишкек – Екатеринбург и Дакка – Нижний Новгород.

Информация о последующих рейсах будет размещаться на сайте стопкоронавирус.рф и портале госуслуг.

Напомним, что с февраля текущего года Россия начала поэтапно ограничивать авиасообщение с другими странами, а 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. 4 апреля были временно приостановлены вывозные рейсы из России в другие страны и в обратном направлении.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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06.04.2020, 21:41
Гость: Это правильно

Потому как нечего копировать действия отсталых стран.
06.04.2020, 21:35
Гость: Держись Россия !

Профессионалов (ловцов коронавируса) надо спасать.
06.04.2020, 20:56
Гость: И. Бродский

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.
Все комментарии (5)
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