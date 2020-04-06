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В Сеченовском университете развернут коронавирусный стационар

17:33 6.04.2020
Фото Petr Adam Dohnálek с сайта wikimedia.org
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На базе клиники Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова будет развернуто порядка 2000 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заявление мэра Москвы Сергея Собянина, которое он сделал во время открытия стационара на улице Погодинская.

«Мы продолжаем разворачивать активно коечный фонд для борьбы с коронавирусом. До этого мы активно разворачивали городскую сеть - городские клиники. В соответствии с поручением президента Российской Федерации, председателя правительства РФ мы вместе с министром здравоохранения отработали систему оказания содействия городу за счет федеральных клиник. Они активно включились, и вот один из самых мощных центров, который будет насчитывать около 2 тыс. коек, в итоге сегодня - первая очередь - открывается», - заявил Собянин.

Госпитали будут развернуты на базе четырех клинических больниц университета имени Сеченова. В рамках первого этапа уже развернуто 700 коек (400 на базе университетской клинической больницы №2 и 300 на базе клинической больницы №4). 

Темы: Коронавирус, Москва
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06.04.2020, 23:42
Гость: читатель

Интересная мысль по поводу важности написания букв Е и Ё . В Сеченовском университете развЕрнут коронавирусный стационар. В Сеченовском университете развЁрнут коронавирусный стационар. Как говорят у них в Одессе, две большие разницы.
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