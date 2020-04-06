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Хваленое российское гостеприимство: москвичей выгоняют из городов и деревень

21:09 6.04.2020 , Антон Крайний

Власти на местах либо вовсе не ждут москвичей к себе, либо отправляют их на 14-дневный «добровольно-принудительный» карантин по приезду

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Рано или поздно это должно было произойти. Москвичей в провинции традиционно не любят. Столицу презрительно называют в регионах «Нерезиновой» и «Москвабадом», а ее обитателей считают рвачами и зажравшимися снобами.

Паника из-за коронавируса возвела эту болезненную неприязнь в высшую степень. Реакция обитателей «замкадья» и глубинки на устремившихся в их вотчины москвичей – отличный тест не только на истинное отношение к столичным жителям, но и на степень терпимости русских по отношению друг к другу.

Формальные основания для этого, безусловно, есть. Москва всегда была более открытой для заграничных контактов. Многие ее обеспеченные жители либо имеют недвижимость в охваченной эпидемией Италии, либо любят наслаждаться ее комфортным климатом. Олигархи и «мажоры» массово завозили коронавирус также из Куршавеля.

Итог плачевен: Москва уверенно лидирует по уровню заболеваемости COVID-19 в России: из 954 человек, диагностированных за последние сутки, 591 находятся именно здесь, сообщает Газета.Ру. Мэр города Сергей Собянин уже подтвердил, что москвичи находятся в группе риска — в эфире телеканала «Россия 1» он объяснил это тем, что «огромное количество людей проехало через Москву или побывало за границей».

Небывало активизировавшийся в связи с пандемией COVID-19 Собянин призвал иногородних воздержаться от визитов в столицу. «Я обращаюсь к читателям моего блога из других регионов. Москва всегда очень гостеприимна и рада гостям. Но в эти дни я бы очень рекомендовал воздержаться от поездок и не подвергать себя лишнему риску. Тем более что вся туристическая индустрия Москвы поставлена на паузу», — написал столичный мэр в Твитере.

Кто бы сомневался, что регионы ответят симметрично. Власти на местах либо вовсе не ждут москвичей к себе, либо отправляют их на 14-дневный «добровольно-принудительный» карантин по приезду. Например, власти Красноярского края, Норильской, Иркутской и Томской областей обязали, начиная с 6 апреля, прибывающих из Москвы и Петербурга самоизолироваться на две недели. Ранее подобные требования действовали только для россиян, прибывающих из-за рубежа.

Навестивших регионы столичных жителей могут даже поместить в обсерватор. «Жители Томской области, прибывшие в регион из Москвы и Санкт-Петербурга любыми видами транспорта, обязаны в течение двух недель оставаться на самоизоляции. Прибывающие в Томск жители других субъектов РФ на этот же срок будут помещены в обсерватор. Изоляция прибывших начинается с понедельника, 6 апреля», — подчеркнули, например, в региональном облздраве Томска.

Беспрецедентные меры введены в Ивановской области. Как мы уже сообщали, директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом призвал жителей региона не сдавать жилье москвичам во избежание заражения. «Если вы сдадите свой дом человеку, который распространяет инфекцию, проблемы могут быть и у вас», - безапелляционно заявил он.

В Карелии один местный энтузиаст решил уберечь от наплыва столичных жителей не только частное жильё, но и гостиницы. В петиции, которую уже поддержали 12 000 человек, он заявил: «Очень страшно, что власть это игнорирует. Причем наши местные власти собрались встречать их с хлебом и солью. Путин сказал всем сидеть дома, это карантин, а не каникулы!».

Особенно возмущаются близкие к Москве регионы. Во время выступления губернатора Рязани Николая Любимова по поводу коронавируса жители в комментариях требовали закрыть регион от москвичей. «Закройте Рязань! Сейчас вся Москва рванет на дачи в Рязанскую область. Вируса нам привезут», - негодовали рязанцы.

Отличилась даже лояльная к режиму самоизоляции Тверская область, где встали на дыбы уже жители сел. Корреспондент RT Алексей Боярский на своей странице в Фейсбуке рассказал о том, как его родственницу выгнали из деревни в Тверской области — только женщина начала разбирать вещи, ее обступили соседи. «Сообщили тете, чтоб валила назад. Мол, если ты где-то по Италиям болталась или просто в столице коронавирус подхватила, то до Москвы доехать успеешь — там вылечат. Так что вали отсюда, не заражай нас. Тетя села в машину и уехала домой», — сетует работник СМИ.

Между тем, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что перекрытие административных границ в регионах России недопустимо. В своем обращнии он призвал руководителей субъектов не путать региональные полномочия с федеральными.

Палка о двух концах. В ситуации с пандемией власти России, продемонстрировав полную беспомощность, фактически все отдали на откуп московскому градоначальнику. Глядя на его активность, власти на местах умудрились перещеголять Собянина в ограничительных мерах. И теперь действия регионалов бьют уже по москвичам. 

Темы: Коронавирус, Москва, Взаимоотношения федеральных и региональных властей в России, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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07.04.2020, 00:33
Гость: москвич по прописке

Живу в деревне,откуда родом мои дед с бабкой, уже много лет.Не вижу никакого плохого отношения.Видимо потому что живу как все местные,держу хозяйство,обрабатываю землю.А к приезжающим городским прощелыгам на иномарках,смотрящих на всех через плечо,действительно отношение не очень.Москвичи они тоже разные бывают.
07.04.2020, 00:32
Гость: Эркюль пуаро

Сдаётся мне судари и сударыни, что практически все возгласы по вирусобесию проплачены. Как и большинство комментариев тут. Операция моровая язва призвана уничтожить гостеприимную душу советских людей. Не ведитесь как лохи. Остовайтесь Людьми.
07.04.2020, 00:29
Гость: Евгений В

Помню, как мороз по коже, когда торжественно объявляли "Наш самолет (наш поезд) приближается к Столице нашей Родины, городу - Герою Москве". Люди вокруг начинали улыбаться и собирать вещи.
Многие уже забыли, как это было, а молодые люди этого вообще не знают и не чувствуют и нет у них больше духа патриотизма, все заменила страсть к деньгам. Деньги - это главное, на них можно купить все, как и продать, вплоть до Родины.
Куда все это делось? Кто отобрал это прекрасное у нашего народа?
Это отобрала сегодняшняя власть.
От того единственного периода в истории России, самого счастливого времени для большинства народа, власть оставила только самое грязное белье и назойливо постоянно эту грязь внушает молодым людям по всем каналам пропаганды. Без этого выпячивания гадости, хотя бы самой маленькой, нет ни одного современного фильма. Даже президент с экрана ТВ открыто авторитетно вещает, что в СССР ни чего хорошего, кроме галош, не производилось. Разве такое позволительно, даже в шутку?
Какое отношение народа регионов может быть к Москве, а заодно и к москвичам?
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