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Сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

17:53 7.04.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Следователи предъявили бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева. По ее словам, два из них связаны с превышением должностных полномочий, один — с заведомо ложным доносом.

«Моему подзащитному было предъявлено обвинение в новой редакции. <…> В обоих случаях следствие считает его организатором, то есть не он сам лично совершал превышение и заведомо ложный донос, а организовал», — сказала адвокат РИА Новости.

Она добавила, что Арашукову уточнили обвинение по статье 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). Следствие полагает, что его отец Рауль Арашуков, будучи главой организованного преступного сообщества, «для предотвращения массового распространения сведений» о деятельности группы поручил сыну организовать два убийства: заместителя председателя общественного молодежного движения «Адэге-Хэсэ» в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

В материалах дела по эпизодам о превышении должностных полномочий сенатор поручил сотрудникам правоохранительных органов не расследовать убийство Жукова и не привлекать к ответственности участников преступного сообщества, среди которых уже на тот момент арестованные бывший первый замглавы СУСК по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов, экс-начальник Центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимур Бетуганов и экс-следователь по особо важным делам СУСК Андрей Филиппов.

В контексте ложного доноса, следствие считает, что Арашуков вместе с Булатовым, Бетугановым и Филипповым убедили главу филиала компании «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Гузера Хашукаева дать нужные им показания, чтобы скрыть причастность по уголовным делам о двух убийствах.

В конце 2019 года против Арашукова были возбуждены четыре уголовных дела о растрате. Его обвинили в переводе со счетов «Газпром газораспределения Ставрополь» около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему организаций. Под арестом сын и отец Арашуковы находятся уже около года.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Бюрократия и чиновничество в России
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Комментарии читателей
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07.04.2020, 19:22
Гость: Разве

стала бы фотографироваться с мерзавцем матвиенка, а бастрыкин дружить?
07.04.2020, 19:03
Гость: Евроазиец

Золотые слова!
07.04.2020, 18:46
Гость: личный опыт

Разве ты еще не понял, либерастическая власть способна только пилить и откатывать. Ну, еще надувать щеки и сидеть со скорбными лицами на разных там совещаниях.
Все комментарии (6)
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