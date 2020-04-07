Сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

17:53

Следователи предъявили бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева. По ее словам, два из них связаны с превышением должностных полномочий, один — с заведомо ложным доносом.

«Моему подзащитному было предъявлено обвинение в новой редакции. <…> В обоих случаях следствие считает его организатором, то есть не он сам лично совершал превышение и заведомо ложный донос, а организовал», — сказала адвокат РИА Новости.

Она добавила, что Арашукову уточнили обвинение по статье 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). Следствие полагает, что его отец Рауль Арашуков, будучи главой организованного преступного сообщества, «для предотвращения массового распространения сведений» о деятельности группы поручил сыну организовать два убийства: заместителя председателя общественного молодежного движения «Адэге-Хэсэ» в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

В материалах дела по эпизодам о превышении должностных полномочий сенатор поручил сотрудникам правоохранительных органов не расследовать убийство Жукова и не привлекать к ответственности участников преступного сообщества, среди которых уже на тот момент арестованные бывший первый замглавы СУСК по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов, экс-начальник Центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимур Бетуганов и экс-следователь по особо важным делам СУСК Андрей Филиппов.

В контексте ложного доноса, следствие считает, что Арашуков вместе с Булатовым, Бетугановым и Филипповым убедили главу филиала компании «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Гузера Хашукаева дать нужные им показания, чтобы скрыть причастность по уголовным делам о двух убийствах.

В конце 2019 года против Арашукова были возбуждены четыре уголовных дела о растрате. Его обвинили в переводе со счетов «Газпром газораспределения Ставрополь» около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему организаций. Под арестом сын и отец Арашуковы находятся уже около года.