Акция «Бессмертный полк» переместится в онлайн

14:13

Авторы акции "Бессмертный полк" из-за ситуации с коронавирусной инфекцией предложили перенести ее в текущем году в интернет-пространство.

Как пишет "Интерфакс", авторы инициативы считают, что празднование Дня Победы возможно и без проведения этого шествия

"Прежде всего, любая активность полностью зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Наша позиция: мы считаем в условиях реальной опасности даже по окончанию установленного сегодня периода самоизоляции, необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в сколь-нибудь массовых мероприятиях", - отмечают они, добавив продемонстрировать личное отношение к Дню Победы возможно и без риска для своего здоровья и здоровья окружающих

В качестве альтернативы они предложили перенести эту историю в социальные сети, в частности размещать в соцсетях истории своих предков, переживших войну, а также рассказать о них детям в семейном кругу.

Ранее появились сообщения о том, что шествие "Бессмертного полка" 9 мая может быть отменено из-за распространения коронавируса, однако окончательное решение о судьбе мероприятия пока не принято, "все будет зависит от развития эпидемиологической ситуации".