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Акция «Бессмертный полк» переместится в онлайн

14:13 8.04.2020
Шествие Бессмертный полк
Фото с сайта wikipedia.org
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Авторы акции "Бессмертный полк" из-за ситуации с коронавирусной инфекцией предложили перенести ее в текущем году в интернет-пространство.

Как пишет "Интерфакс", авторы инициативы считают, что празднование Дня Победы возможно и без проведения этого шествия 

"Прежде всего, любая активность полностью зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Наша позиция: мы считаем в условиях реальной опасности даже по окончанию установленного сегодня периода самоизоляции, необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в сколь-нибудь массовых мероприятиях", - отмечают они, добавив продемонстрировать личное отношение к Дню Победы возможно и без риска для своего здоровья и здоровья окружающих

В качестве альтернативы они предложили перенести эту историю в социальные сети, в частности размещать в соцсетях истории своих предков, переживших войну, а также рассказать о них детям в семейном кругу.

Ранее появились сообщения о том, что шествие "Бессмертного полка" 9 мая может быть отменено из-за распространения коронавируса, однако окончательное решение о судьбе мероприятия пока не принято, "все будет зависит от развития эпидемиологической ситуации".

Темы: История Великой Отечественной войны, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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08.04.2020, 18:39
Гость: Пропагандисты

Бесчестного полка- ученики Геббельса.
08.04.2020, 17:39
Гость: Раз вы

можете интересоваться, таки не победил.
08.04.2020, 17:16
Гость: Интересуюсь

Таки Гитлер победил?
Все комментарии (4)
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