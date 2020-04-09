В Москве решили объединить стационары для коронавируса и пневмонии

11:16

Участники созданного в Москве Клинического комитета по борьбе с коронавирусом предложили изменить правила госпитализации пациентов. В частности, предложено включить больницы для лечения коронавируса и пневмонии в единую систему. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперштаба.

Как отметили в штабе, большинство случаев пневмонии сейчас вызваны новым коронавирусом. Там также привели слова главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который считает, что сейчас в первую очередь нужно оценивать клиническую картину и не ждать результата тестов для выявления COVID-19, точность которых составляет 70–80%.

Ранее о том, что около 30% существующих ПЦР-тестов для выявления COVID-19 могут дать ложный результат, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. Он рассказал о лабораторном исследовании, в котором участвовали 1,4 тысячи пациентов. У 300 из них лабораторный тест на коронавирус дал отрицательный результат, но последующая компьютерная томография легких показала изменения, характерные для COVID-19.

Кроме того, комитет предложил еще одно нововведение — изменить маршрутизацию пациентов. Так, если у пациента при эвакуации в стационар еще нет результатов анализа, но были обнаружены КТ-признаки пневмонии, его госпитализируют. После этого врачи начинают работать с ним как с больным с COVID-19.

Известно, что пациентов с таким диагнозом принимают в 13 стационарах Москвы.