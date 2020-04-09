Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч человек

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В России зафиксировали 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Всего в стране 10 131 инфицированный.

«Зафиксировано 13 летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 118 человек», — сообщил штаб. Заражение подтверждено в 50 регионах. За весь период умерли 76 человек, выздоровели 698.

В Роспотребнадзоре заявили, что в России было проведено уже более одного миллиона тестов на коронавирус. При этом в медицинских учреждениях из-за подозрения на инфекцию остаются еще 171 тысяча человек.

8 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пока в России не выявлено повторных случаев заражения COVID-19. По ее утверждению, человек, который уже переболел коронавирусом, не будет заражаться снова. Мутация вируса за последние три месяца происходила очень медленно. Это может означать, что разрабатываемые сегодня средства тестирования и профилактики будут эффективными и в дальнейшем, отметила она.