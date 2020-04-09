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Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч человек

10:53 9.04.2020
Медицинский центр в Коммунарке © KM.RU, Кирилл Дуболев
Медицинский центр в Коммунарке © KM.RU, Кирилл Дуболев
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В России зафиксировали 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Всего в стране 10 131 инфицированный.

«Зафиксировано 13 летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 118 человек», — сообщил штаб. Заражение подтверждено в 50 регионах. За весь период умерли 76 человек, выздоровели 698.

В Роспотребнадзоре заявили, что в России было проведено уже более одного миллиона тестов на коронавирус. При этом в медицинских учреждениях из-за подозрения на инфекцию остаются еще 171 тысяча человек.

8 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пока в России не выявлено повторных случаев заражения COVID-19. По ее утверждению, человек, который уже переболел коронавирусом, не будет заражаться снова. Мутация вируса за последние три месяца происходила очень медленно. Это может означать, что разрабатываемые сегодня средства тестирования и профилактики будут эффективными и в дальнейшем, отметила она. 

Темы: Коронавирус, Россия
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Комментарии читателей
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09.04.2020, 16:32
Гость: Иван Иваныч

Сперва саратовский губер говорит у меня все нормально, и делает маленькую заявку, потом удивляется. По тестам у нас шикарная ситуация. Но автоматом их никому не высылают. Нужна заявка с мест.
09.04.2020, 16:28
Гость: Иван Иваныч

И это мнение озвучил эмигрант - биолог из США , еврей- жгучий русофоб.
Хотя это дело эпидемиологов и вирусологов.
09.04.2020, 16:26
Гость: Иван Иваныч

Тесты в зависимости от эпидобстановки и заявки того же губернатора, которому дали полномочия.
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