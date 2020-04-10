В России завели первое дело за нарушение социальной дистанции

13:14

Полицейские составили первый в России протокол за нарушение дистанции от других граждан более одного метра, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката правозащитной организации "Апология протеста" Леонида Соловьева.

"Сегодня полицейские составили на подмосковного журналиста Романа Иванова два новых протокола: по статье 19.3 (невыполнение требований полиции о сохранении дистанции в 1 метр от других граждан) и по части 2 статьи 6.3 КоАП (несохранение дистанции от других граждан более 1 метра)", - рассказал Соловьев.

Соловьев добавил, что ранее Иванова пытались привлечь по статье 19.3 КоАП, но суд вернул дело в полицию.

Как утверждают в "Апологии протеста", это административное дело - первое в России по обстоятельствам, связанным с нарушением социальной дистанции в условиях распространения коронавируса.

В Москве и Московской области до 1 мая установлен режим самоизоляции. Он предполагает определенные правила поведения, в частности, соблюдение социальной дистанции между людьми.