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В России завели первое дело за нарушение социальной дистанции

13:14 10.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Полицейские составили первый в России протокол за нарушение дистанции от других граждан более одного метра, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката правозащитной организации "Апология протеста" Леонида Соловьева.

"Сегодня полицейские составили на подмосковного журналиста Романа Иванова два новых протокола: по статье 19.3 (невыполнение требований полиции о сохранении дистанции в 1 метр от других граждан) и по части 2 статьи 6.3 КоАП (несохранение дистанции от других граждан более 1 метра)", - рассказал Соловьев.

Соловьев добавил, что ранее Иванова пытались привлечь по статье 19.3 КоАП, но суд вернул дело в полицию.

Как утверждают в "Апологии протеста", это административное дело - первое в России по обстоятельствам, связанным с нарушением социальной дистанции в условиях распространения коронавируса.

В Москве и Московской области до 1 мая установлен режим самоизоляции. Он предполагает определенные правила поведения, в частности, соблюдение социальной дистанции между людьми.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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10.04.2020, 17:44
Гость: ABCD

Вы так и не поняли? Это и есть политический и экономический путинизм в чистом виде- бесправное стадо рабов (божьих) нищих, но контролируемое "эффективными менеджерами" и силовыми структурами.
10.04.2020, 17:22
Гость: прирастает в геометрической прогрессии

они говорят-так и должно быть. ЯснЕе будет через 2 недели, выход на плато в середине июня по мнению В. Скворцовой.
10.04.2020, 17:10
Гость: меня 24 марта этого года

пыталась не пустить в поликлинику главврач.На момент моего прихода она стояла на пороге.
Мне нет шестидесяти пяти. Катаральных явлений, красных глаз, ничего подобного у меня не было.Вид приличный. В поликлинике при этом были люди 70+.
А меня пыталась не пустить. Мне надо было сделать анализ крови из вены.
Главрач пристала как репей. Зачем, почему? А вы себя хорошо чувствуете?
-Хорошо.
Приходите через две недели...
(Во что выливаются те две недели? Имхо раньше середины мая тра-та-та самоизоляцию не снимут, чтоб мы с радости на шашлыки не побежли)

Вот вы зайдете в поликлинику, а потом умрёте..
-Не умру.
Тогда другие умрут.
-А что, поликлиника не работает?
Работает....
С трудом. Но войти мне удалось.
Лаборатория работала, шел приём у нескольких врачей.
На стульях сидели люди кому за семьдесят
Всё так и было.

Зачем эта курица ко мне цеплялась непонятно...
---------------------
Сейчас поликлиника вроде работает. но не для всех.
Только кто на больничном или срочно надо.
Наша соседка сломала руку, сложный перелом, оперировали 25 марта.
На днях ходила к хирургу, швы снимать.

ЗЫ. От ихних крантином многие кому надо не смогут попасть к врачу, сделать анализ и вполне могут умереть.
Задолбали.
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