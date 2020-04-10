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В Москве за сутки умерли 12 пациентов с COVID-19

11:12 10.04.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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За минувшие сутки в России зафиксировано 1786 новых случаев заболевания коронавирусом в 57 регионах, еще 18 человек скончались. Это уже пятый день подряд, когда в РФ устанавливается рекорд по суточному приросту инфицированных. Между тем только в Москве за прошедший день умерли 12 пациентов.

По данным оперативного штаба, впервые диагноз COVID-19 был поставлен в Республике Тыва. При этом за прошедшие сутки в целом по России полностью излечились 97 человек с коронавирусом.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране приблизилось к 12 тысячам человек (11 917 случаев). Днем ранее оперштаб заявлял о рекордном суточном приросте в 1 459 пациентов с COVID-19.

В Москве впервые суточная заболеваемость коронавирусом перешагнула 1000 случаев. За день в столице COVID-19 диагностировали у 1124 человек, в Подмосковье - у 182 человек. Далее в рейтинге по числу новых заболевших за сутки идут Республика Коми (58), Санкт-Петербург (35) и Ульяновская область (34 человека).

Темы: Коронавирус, Россия
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Комментарии читателей
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10.04.2020, 16:38
Гость: У меня то совесть есть,

а невропатолог уволилась и уехала к дочери в Испанию, а направление на стационар выписывает теперь медсестра.
10.04.2020, 15:11
Гость: А вот это

уже сказки. Имей совесть.
10.04.2020, 14:47
Гость: Только в той поликлинике

невропатолога замещает медсестра. Как то так.
Все комментарии (19)
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