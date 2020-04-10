]]>
]]>
Главная В России Новости

Власти Москвы закрыли кладбища для посещения

10:02 10.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Из-за ситуации с коронавирусом московские кладбища будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах. Соответствующий указ, подписанный мэром столицы Сергеем Собяниным, опубликован на сайте мэра столицы.

"Риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик, и мы не можем подвергать опасности москвичей, особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ", — прокомментировал свое решение Собянин.

Кладбища также закрыты и в Московской области.

Ранее сообщалось, что в текущем году власти города не будут организовывать специальные автобусные маршруты до кладбищ в пасхальные праздники. Это делается, чтобы избежать большого скопления людей в одном месте.

В Русской православной церкви решение закрыть кладбища назвали разумной и обоснованной мерой, которая обезопасит многих людей.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что практика посещения кладбищ на Пасху сложилась в советское время и не относится к церковным традициям.

"Пасха — время радости, а не скорби об усопших. Таким образом, отказ от посещения могил наших предков в день Воскресения Христова не является ни грехом, ни предательством памяти умерших", — прокомментировал он.

По последним данным, в Москве зарегистрировали 6698 заболевших COVID-19, из них 38 человек умерли, 313 выздоровели и уже выписались из больниц.

Темы: Москва, Сергей Собянин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.04.2020, 17:27
Гость: интересна новость

если вседома на самоизоляции или карантине?
Я их путаю, то каким образом люди могут при этом посещать кладбища, кроме как, простите за цинизм, в гробу в окружении родственников?
Хоронить и присутствовать на похоронах не запрещается.
10.04.2020, 15:57
Гость: О, Селигер проснулся

Ничего там не творится - в Нью-Йорке просто сидит северамериканский штаб распротаранения коронавирусной истерии и фейков. Особенно позабавило как они пустые гробики в Бронксе "закапывали"...
10.04.2020, 14:55
Гость: Прохожий

Собянин заботится о здоровье усопших, как вы не понимаете.
Все комментарии (10)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации