Власти Москвы закрыли кладбища для посещения

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Из-за ситуации с коронавирусом московские кладбища будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах. Соответствующий указ, подписанный мэром столицы Сергеем Собяниным, опубликован на сайте мэра столицы.

"Риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик, и мы не можем подвергать опасности москвичей, особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ", — прокомментировал свое решение Собянин.

Кладбища также закрыты и в Московской области.

Ранее сообщалось, что в текущем году власти города не будут организовывать специальные автобусные маршруты до кладбищ в пасхальные праздники. Это делается, чтобы избежать большого скопления людей в одном месте.

В Русской православной церкви решение закрыть кладбища назвали разумной и обоснованной мерой, которая обезопасит многих людей.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что практика посещения кладбищ на Пасху сложилась в советское время и не относится к церковным традициям.

"Пасха — время радости, а не скорби об усопших. Таким образом, отказ от посещения могил наших предков в день Воскресения Христова не является ни грехом, ни предательством памяти умерших", — прокомментировал он.

По последним данным, в Москве зарегистрировали 6698 заболевших COVID-19, из них 38 человек умерли, 313 выздоровели и уже выписались из больниц.