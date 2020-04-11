В Москве минимум на неделю закроют почти все предприятия

10:09

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 апреля, следующего понедельника ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций, "на неделю с возможным продлением". Он ввел это ограничение в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в городе.

Из опубликованного указа мэра следует, что остановится работа оптовой торговли (за исключением медизделий), рекламы, аренды и лизинга, туризма, бухгалтерских и правовых услуг, предприятий сферы развлечений и отдыха, подбора персонала, операций с недвижимостью, строительство (за рядом исключений), ремонт и монтаж машин, ремонт бытовой техники и компьютеров, деятельность в области архитектуры и проектирования, производства кино, организации лотерей и азартных игр и оказанию "прочих услуг".

Должны будут приостановиться образовательные учреждения, кроме школ и вузов, наладивших дистанционное обучение.

На неделю также должны быть приостановлены производства, включая производство одежды, текстиля, кожи и меха, мебели, металла и металлических изделий, бумаги, резины, пластика, минеральной продукции, электрического оборудования, компьютеров, электронных и оптических изделий.

Исключение сделано для производителей упаковок для лекарств и пищи, служб доставки и дистанционного обслуживания, волонтерской деятельности, обслуживания объектов метрополитена и деятельности предприятий, направленной на лечение коронавируса.

Продолжат работать продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, банки и другая розница, которая была открыта до сих пор.

"Могут продолжить работу структуры, обеспечивающие выплату заработной платы", - подчеркнул мэр. Он рекомендовал всем работающим предприятиям максимально сократить персонал на рабочих местах. Остальные сотрудники переводятся на удаленную работу или в режим нерабочей недели.

"Продолжат работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, СМИ. Однако они должны максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим", - написал он в блоге.

Организации и ИП, для которых медицинские услуги не были основным видом деятельности, должны приостановить оказание медуслуг. "Открывать салоны красоты даже в ограниченном формате все-таки рано", - отметил мэр.

Ранее он сообщил, что будут приостановлены и городские стройки, кроме возведения медицинских объектов, а также непрерывных работ по строительству и обслуживанию объектов метрополитена, инфраструктуры наземного общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропортов.

Также будет запрещен каршеринг.

Запрет и ограничения не коснутся предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры, сообщает "Интерфакс".

В городе начнут вводить спецпропуска, сначала для поездок на работу.