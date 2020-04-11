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Рогозин ответил Маску на заявление о многоразовых ракетах

23:11 11.04.2020
Дмитрий Рогозин © KM.RU, Игорь Варнавский
Дмитрий Рогозин © KM.RU, Игорь Варнавский
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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на слова главы компании SpaceX Илона Маска об отсутствии многоразовых ракет у России.

Маск написал в Twitter, что ракеты SpaceX являются многоразовыми на 80%, а российские - на 0%. "Это актуальная проблема", - отметил он.

"Все указания по решению проблемных вопросов нашей ракетно-космической отрасли были получены во время совещания с президентом России. В указаниях из Вашингтона Роскосмос не нуждается", - написал Рогозин на своей странице в Twitter в ответ на высказывание Маска. "В этом весь цинизм и лицемерие наших оппонентов. Вместо честной борьбы на рынке космических пусков, они лоббируют против нас санкции и безнаказанно используют демпинг", - подчеркнул глава Роскосмоса.

Он добавил, что когда российских оппонентов спрашивают о реальной цене пусковой услуги, они "краснеют и вместо ответа пытаются навести тень на плетень".

Ранее Рогозин на совещании по вопросам развития ракетно-космической отрасли, которое провел президент России Владимир Путин, сообщил, что Роскосмос снизит стоимость пусковых услуг более чем на 30%, чтобы увеличить присутствие на международных рынках и в ответ на демпинг со стороны американских компаний. По его словам, снижение стоимости будет происходить за счет сокращения непроизводственных издержек и повышения операционной эффективности предприятия, пишет ТАСС.

 

Темы: Дмитрий Рогозин, Роскосмос
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Комментарии читателей
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12.04.2020, 01:05
Гость: личный опыт

Объясняю все в деталях.
1. Все эти американские корпорации из ракетно-космической отрасли, все эти Боинги, Локхиды и прочие Мартин-Рокуэлы представляют из себя гигантские полугосударственные бюрократические структуры пилящие государственное бабло из бюджета обороны с очень низким КПД и полным отсутствием какого-либо креатива.
2. Естественно там в полный рост царствует показуха, кумовство, подсиживание, желание свалить ответственность на другого, коррупция и воровство, харрасмент. Пример, Боинг со своим МАКС. Склепали гуаносамолет угробили кучу народа, получили бабло из бюджета, живут не тужат. Люди, кто пытался указать на ошибки при разработке этого летающего гроба, получили пинка под зад и "волчьи билеты" в лучших совдеповских традициях.
3. Попытки сделать что-то оригинальное в принципе невозможны. Они не состоянии даже скопировать двигатель, который покупают у России для своих ракет.
4. Поэтому начальство пиндосни видя невозможность сделать что-то новое силами этих клоак, создало такой кооперативчик, назначило туда Маска, влило немеряно зеленых фантиков, патенты, и тот начал суетиться. Результаты его суеты так себе, но наш напрочь разваленный либерастами и коррумпированный Роскосмос он слегка нагнул.
5. Понятное дело, щас он демпингует, потому что сидит на бюджетных дотациях и хочет за счет низких цен вытеснить Роскосмос с рынка запусков ваще и напрасно Рагозин суетится, Роскосмос тоже убыточен. Рогозину надо не в твиттере ответы давать, а на деле.
12.04.2020, 00:29
Гость: Гость

Многоразовый батут !
12.04.2020, 00:19
Гость: Ппоол

Не бахвалься ты не представитель СССР
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