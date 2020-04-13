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Названы самые криминальные регионы России

09:58 13.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Москва является наиболее опасным с точки зрения криминальной активности регионом.

Об этом свидетельствуют данные МВД России, которые приводит издание RT. Так, по данным ведомства, в январе-феврале текущего года в столице было зафиксировано 23,9 тысяч преступлений.

На втором месте этого антирейтинга расположилась Московская область, гда было зарегистрировано 12,1 тыс преступлений.

Далее идут Краснодарский край (12 тыс), Челябинская область (10,2 тыс.), Ростовская область (9,6 тыс.).

Меньше всего преступлений за указанный период было зарегистрировано в Ненецком автономном округе (124), а также на Чукотке (126), в Ингушетии (322), Магаданской области (472) и Республике Калмыкия (508).

Всего за два месяца текущего года в России было зарегистрировано 327,3 тыс. преступлений. Это на 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечают в МВД. 

Темы: МВД России
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Комментарии читателей
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13.04.2020, 14:40
Гость: Сердечник

живёшь, никого не трогаешь и вдруг ты в самом криминальном месте живёшь...
дело не в регионах, а в социальных группах и т.п.
13.04.2020, 13:29
Гость: Снур

Один вопрос - КАКИЕ конкретно преступления ?
Или человека убить или в рабстве держать,или,может косяка покурить ?Есть разница ?
13.04.2020, 12:21
Гость: Евроазиец

Как раз наоборот. И даже коронавируса на юге меньше. Всё потому что у южан порядка больше.
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