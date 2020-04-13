Названы самые криминальные регионы России

09:58

Москва является наиболее опасным с точки зрения криминальной активности регионом.

Об этом свидетельствуют данные МВД России, которые приводит издание RT. Так, по данным ведомства, в январе-феврале текущего года в столице было зафиксировано 23,9 тысяч преступлений.

На втором месте этого антирейтинга расположилась Московская область, гда было зарегистрировано 12,1 тыс преступлений.

Далее идут Краснодарский край (12 тыс), Челябинская область (10,2 тыс.), Ростовская область (9,6 тыс.).

Меньше всего преступлений за указанный период было зарегистрировано в Ненецком автономном округе (124), а также на Чукотке (126), в Ингушетии (322), Магаданской области (472) и Республике Калмыкия (508).

Всего за два месяца текущего года в России было зарегистрировано 327,3 тыс. преступлений. Это на 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечают в МВД.