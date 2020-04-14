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Число зараженных в России превысило 21 тысячу человек

11:23 14.04.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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В России зафиксировали 2 774 новых случая заражения за последние сутки, сообщил оперативный штаб. Всего в стране 21 102 инфицированных.

Новые случаи подтверждены в 51 регионе, зафиксированы 22 смерти. Полностью выздоровели 224 человека. «Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах», — сообщили в штабе. За все время умерло 170 человек, выздоровели — 1 694.

Большинство новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Москве — 1489 заразившихся коронавирусом. Суточный прирост в столице также стал рекордным, предыдущий максимум был зафиксирован 13 апреля (1 355 новых случаев). Общее число заболевших в столице уже превысило 13 000 человек.

Более тысячи человек в Москве уже вылечились от коронавируса, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, число выздоровевших за сутки выросло на 179 до 1 016 человек. Умерли в столице 95 инфицированных, 13 из них за последние сутки.

В России за минувшие сутки вылечились 224 заразившихся коронавирусом, за весь период — 1 694 человека. Число летальных исходов за сутки выросло на 22 до 170.

В топ-10 регионов по суточному приросту заболевших, кроме Москвы, входят Московская область (460), Санкт-Петербург (121), Республика Коми (97), Нижегородская (68), Тамбовская (35), Ленинградская (35), Смоленская (34) и Рязанская (27) области, а также Пермский край (27 новых случаев заражения за сутки). 

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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14.04.2020, 13:19
Гость: интересно

Если верить данным сайта countrymeters.info/ , то за 1 января – 2 апреля 2020 года в Италии (по любым причинам, включая коронавирус) умерло 146 960, то есть 1 580 человек в день. Вот демографические показатели Италии за 2019 год: умерших - 579 244 человека. То есть 1 586 человек в день. Причем отметим, что смертность всегда выше зимой-в начале весны, а также осенью, во время обострения хронических заболеваний и сезонных эпидемий, то есть сейчас
Посмотрим статистику по США:В 2020 умерло 695 437, то есть 7 477,8 человек в день, в 2019 – 7 458,4.
Испания:В 2019 году - 403 581 за 365 дней, то есть 1 105 человек в день, в 2020 - 102 118 человек за 93 дня (1 января – 2 апреля), а значит 1 098 человек в день.
Германия:223 261 - Умерло в этом году (2 400 человек в день), в 2019 умерло 879 959 (2 410 человек в день).
Россия:2019 год - 2 030 629, то есть 5 563 человека в день, 2020 - 515 100, 5 538 человека в день.
14.04.2020, 13:18
Гость: личный опыт

"которые смеются над тем как Европа «не справляется»"
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Никто над этим не смеется из вменяемых людей кроме провокаторов из хохланда, к сожалению, знающих русский язык, отчего и происходит путаница.
14.04.2020, 13:11
Гость: Европеец

Улыбнуло.
Русские никогда не теряют чувство юмора.
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