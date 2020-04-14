Число зараженных в России превысило 21 тысячу человек

11:23

В России зафиксировали 2 774 новых случая заражения за последние сутки, сообщил оперативный штаб. Всего в стране 21 102 инфицированных.

Новые случаи подтверждены в 51 регионе, зафиксированы 22 смерти. Полностью выздоровели 224 человека. «Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах», — сообщили в штабе. За все время умерло 170 человек, выздоровели — 1 694.

Большинство новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Москве — 1489 заразившихся коронавирусом. Суточный прирост в столице также стал рекордным, предыдущий максимум был зафиксирован 13 апреля (1 355 новых случаев). Общее число заболевших в столице уже превысило 13 000 человек.

Более тысячи человек в Москве уже вылечились от коронавируса, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, число выздоровевших за сутки выросло на 179 до 1 016 человек. Умерли в столице 95 инфицированных, 13 из них за последние сутки.

В России за минувшие сутки вылечились 224 заразившихся коронавирусом, за весь период — 1 694 человека. Число летальных исходов за сутки выросло на 22 до 170.

В топ-10 регионов по суточному приросту заболевших, кроме Москвы, входят Московская область (460), Санкт-Петербург (121), Республика Коми (97), Нижегородская (68), Тамбовская (35), Ленинградская (35), Смоленская (34) и Рязанская (27) области, а также Пермский край (27 новых случаев заражения за сутки).