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Подготовлен проект расписания основных госэкзаменов для 9-го класса

14:06 15.04.2020
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Минпросвещения и Рособрнадзор подготовили проект нового расписания основных государственных экзаменов для девятиклассников, пишет "Интерфакс".

В соответствии с документом экзамены для выпускников 9-тых классов в регионах начнутся 8 июня и продлятся до конца июля.

"Основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9-х классов в 2020 году пройдет в сроки с 8 июня по 31 июля", - говорится, в частности, в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

Ранее сообщалось, что ОГЭ в этом году пройдет только с двумя обязательными экзаменами - русским языком и математикой. Экзаменов по выбору у девятиклассников не будет.

В марте стало известно, что старт ЕГЭ и ОГЭ будет перенесен с мая на июнь. Проект нового расписания ЕГЭ был опубликован на прошлой неделе.

Темы: Министерство просвещения РФ, Школьное образование в России
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