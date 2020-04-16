Мундепы и москвичи подали иск к Собянину из-за цифровых пропусков

22:10

Двадцать активистов и муниципальных депутатов Москвы подали коллективный иск в Мосгорсуд к мэру Сергею Собянину, в котором требуют отмены указа о введении цифровых пропусков для передвижения по городу.

«Иск направлен по почте, его подписали как жители Москвы, так и депутаты Сергей Цукасов, Дмитрий Горчаков, Татьяна Логацкая,— рассказал “Ъ” депутат округа Кунцево Денис Шендерович. — Мы требуем отменить указ от 11 апреля 2020 года УМ-43, в котором Сергей Собянин обязал всех находящихся в столице людей оформлять цифровые пропуска. Указ ограничивает людей в правах, в том числе на свободу передвижения». По мнению истцов, незаконным является не только введение цифровых пропусков на территории столицы, но и предусмотренное за несоблюдение такого порядка административное наказание.

Два иска — в конце марта и начале апреля — в Мосгорсуд уже подавал активист Дмитрий Кисиев с требованием восстановить его конституционные права на свободу передвижений. Кисиев и его адвокат Мансур Гильманов настаивали: ограничить право на свободу передвижения граждан можно только при введении особого режима на федеральном уровне, однако сейчас московский КоАП противоречит федеральному законодательству. Один иск Дмитрия Кисиева оставлен без движения, второй возвращен для устранения формальных неточностей.