Возврат к правовым нормам СССР: чего требуют протестующие в Северной Осетии

Во Владикавказе прошли массовые протесты против самоизоляции и искусственного нагнетания ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Стоп-кадр из видео

В Северной Осетии люди вышли на митинг. Основная причина – недовольство местного населения карантинными действиями властей и тем, как действует режим «самоизоляции». Если с утра 20 апреля на главной площади Владикавказа у дома правительства республики собрались порядка ста человек, то к вечеру уже было примерно четыре тысячи.

Многие протестующие не верят в реальность существования коронавируса. Доведенные до отчаяния люди наотрез отказываются сидеть дома, требуя от местных властей объяснить - сколько еще придется сидеть в самоизоляции, когда можно выйти на работу и чем кормить детей.

В основе своей протестующие вели себя корректно. Чувствовалось, что они действительно находятся на пределе.

«Битаров! Битаров! Битаров!» - скандировали митингующие, вызывая на разговор главу Северной Осетии Вячеслава Битарова. В итоге чиновник вышел к возмущенным гражданам республики (без медицинской маски) и заявил: «Не я придумал эту политику, от этой болезни есть одно средство - посидеть дома. Если мне кто-то докажет, что коронавируса нет, я все опять открою».

Глава республики Битаров:

— «Эту болезнь не я придумал. и лечение одно — сидеть дома. Во многих странах так сделали»



Кто-то из толпы:

— «Во многих странах деньги людям дают»



Протестующие выдвигают требования — освободить заключенных и отправить в отставку Битарова #россия pic.twitter.com/nuVPqD0PGR — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) April 20, 2020

Диалог Битарова с собравшимися не задался, поскольку парламентеры не сформулировали требования и фактически освистали главу республики, сообщает «Коммерсантъ».

Митинг носил отнюдь не стихийный характер: его организатором стал бывший оперный певец, переквалифицировавшийся в политические активисты, Вадим Чельдиев. С момента введения первых карантинных ограничений он в своем Telegram-канале призывал читателей не верить в «мировой заговор» и требовал «правды».

Финалист конкурса имени Муслима Магомаева, выпускник академии молодых исполнителей Мариинского театра и консерватории, Чельдиев 18 лет жил в Петербурге. В 2016 году певец вернулся на родину и увлекся благотворительностью. Спустя три года Чельдиев снова уехал в Петербург. В 2019 году оперный певец отказался от звания заслуженного артиста Северной Осетии в знак протеста против пенсионной реформы.

Фото со страницы Вадима Чельдиева в соцсети

Чельдиев называет себя гражданином СССР, российские законы считает нелегитимными и призывает людей не оплачивать услуги ЖКХ и кредиты. «Информация о коронавирусе, распространяемая властями, стала последней точкой кипения, но не главной причиной сегодняшнего народного схода, - рассказал Чельдиев ВВС. - Главные требования народного схода - это уход местной власти в Осетии. Возврат к правовым нормам Советского Союза».

Несколькими днями раньше в отношении Вадима Чельдиева было возбуждено уголовное дело по фактам ложных сообщений об эпидемиологической обстановке, и он был объявлен в федеральный розыск. Активист был задержан в Санкт-Петербурге и этапирован в Северную Осетию. По дороге Чельдиева обвинили в нападении на полицейских, что может усугубить его участь.

Однако протестующие решили провести народных сход даже без своего лидера. К 12 часам понедельника все главные улицы Владикавказа были перекрыты, но люди стали собираться по периметру проспекта Мира, на котором находится здание правительства. Полиция поначалу не предпринимала жестких действий, лишь изредка увозя в отдел особенно активных. Все протекало относительно спокойно, но днем после бесплодного диалога манифестантов с Вячеславом Битаровым ситуация начала накаляться.

К трем часам дня к площади подтянулись дополнительные силы полиции и Росгвардии. Чиновники выходили к народу с увещеваниями один за другим. А гвардейцы потихоньку блокировали подступы к площади Свободы и производили аресты. Под горячую руку, главным образом, попадали те, кто снимал происходящее на свои гаджеты.

«Да, был разгон. Омоновцы пустили слезоточивый газ, встали в цепь со щитами», — рассказал РБК один из участников. – Люди их начали закидывать камнями, одной девушке попали камнем по голове. Метров на 20–30 людей оттеснили, сейчас опять все стоят».

Ближе к вечеру площадь была полностью зачищена. Аресты продолжались по всему городу и дальше, причем иногда – в грубой форме. Правда, сотрудники МВД клятвенно заверяют, что всех отпустят сегодня же.

Единства в требованиях протестующих не было. Одни просили разъяснения по распространению коронавируса, другие – поддержки в тяжелой экономической ситуации, третьи – отмены режима самоизоляции и разрешения выхода на работу, четвертые – отставки Вячеслава Битарова и назначения временного правительства во главе с народным героем Виталием Калоевым.

По данным на 20 апреля, в Северной Осетии 145 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, два человека умерли. Обстановка осложняется отсутствием точной официальной информации по заболевшим и наличием «серой» зарплаты, которую получает львиная доля жителей Северной Осетии, поэтому даже двухнедельный простой для них является критичным.

По итогам митинга в Северной Осетии региональные власти России должны сделать определенные выводы. Чтобы подобного не повторилось в других городах, губернаторы уже сегодня должны доложить Владимиру Путину, что необходимо ослабить режим самоизоляции и поддержать хотя бы небольшими пособиями всех граждан, которые вынуждены сидеть без работы дома.

Ну и, конечно, никаких запугиваний, репрессий и арестов! Народ и так дезориентирован донельзя и находится на грани социального взрыва.