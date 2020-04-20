В России выявили еще 4268 случаев коронавируса

10:56

За последние сутки в России выявили 4268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Они зафиксированы в 76 регионах страны, передает оперативный штаб.

Больше всего заболевших по-прежнему в Москве. В столице прирост новых инфицированных за сутки составил 2026 человек. За ней следуют Московская (+578) и Нижегородская (+113) области.

За прошедшие сутки от заболевания полностью излечились 155 человек, однако скончались 44. Отмечается, что 45,3% случаев выявлены активно и не имели никаких клинических проявлений инфекционного заболевания.

При этом число новых случаев за сутки по сравнению со вчерашним днем резко сократилось. Накануне диагноз подтвердился у 6060 россиян, а более 3,5 тысячи случаев были зафиксированы в Москве.

Таким образом, на сегодняшний день в стране зарегистрирован 47 121 случай коронавируса. Заболевание затронуло все регионы России. За все время от COVID-19 в стране вылечились 3446 человек, а умерли 405.