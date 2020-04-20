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В России выявили еще 4268 случаев коронавируса

10:56 20.04.2020
Медицинский центр в Коммунарке © KM.RU, Кирилл Дуболев
Медицинский центр в Коммунарке © KM.RU, Кирилл Дуболев
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За последние сутки в России выявили 4268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Они зафиксированы в 76 регионах страны, передает оперативный штаб.

Больше всего заболевших по-прежнему в Москве. В столице прирост новых инфицированных за сутки составил 2026 человек. За ней следуют Московская (+578) и Нижегородская (+113) области.

За прошедшие сутки от заболевания полностью излечились 155 человек, однако скончались 44. Отмечается, что 45,3% случаев выявлены активно и не имели никаких клинических проявлений инфекционного заболевания.

При этом число новых случаев за сутки по сравнению со вчерашним днем резко сократилось. Накануне диагноз подтвердился у 6060 россиян, а более 3,5 тысячи случаев были зафиксированы в Москве.

Таким образом, на сегодняшний день в стране зарегистрирован 47 121 случай коронавируса. Заболевание затронуло все регионы России. За все время от COVID-19 в стране вылечились 3446 человек, а умерли 405.

Темы: Коронавирус, Россия, Москва
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Комментарии читателей
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20.04.2020, 18:25
Гость: Евг_Мед

В осложненных случаях коронавирус вызывает легочные заболевания, сопровождающиеся нарушением снабжения организма кислородом. Для активизации этого процесса используются аппаратные средства ИВЛ.
Возможно, стоит вспомнить и другие средства усиления кровоснабжения.
В данном случае имеются в виду насыщенные кислородом перфторуглеродные эмульсии.
Созданный на их основе препарат перфторан в свое время прошел клинические испытания и некоторое время активно использовался.
В частности, в Афганистане он помог спасти жизни многим тяжелораненым. Не зря он получил народное название "голубая кровь".
Надо полагать, что и в случае осложнений от коронавируса применение перфторана будет способствовать достижению положительного результата лечения.
20.04.2020, 15:30
Гость: По опыту других стран э

КАКИХ?
20.04.2020, 15:28
Гость: Не заболело 5996, а ВЫЯВЛЕНО ЛИЦ С

мы не знаем сколько, власти ОБ ЭТОМ НЕ ГОВОРЯТ.
Власти не дают информацию объективно: число выявленных носителей, из них число заболевших, из заболевших в тяжёлой форме с лечением ИВЛ, из них умерших.
=А ДОЛЖНЫ? Быдлу это совершенно ни к чему.Это я сербёзно.

У Ж О С!!! От нас опять скрывают.
А вам какая разница в какой руке?

Главное когда закончатся ограничения.

Развели тут +у нас 70% являются или будут являться носителями вируса +
Будут носителями гриппа?
Может ещё и распространителями?
Может перебить их все на фиг ил и выявить и дома пометить?

Это значит всего лишь что переболеют в лёгкой форме, долбодятел.
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