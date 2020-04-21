Греф назвал дату пика заболеваемости коронавирусом в России

15:17

Герман Греф заявил, что Сбербанк рассчитал модель развития пандемии коронавируса, согласно которой пик заболеваемости в России придется на период с 5 по 10 мая.

Об этом глава Сбербанка сообщил в видео-интервью на Сбербанк TV.

«Мы сделали математическую модель, - цитирует слова Грефа ТАСС. - По нашим оценкам, такой пик [заболеваемости] наступит в стране примерно с 5 по 10 мая».

Также Греф отметил, что Сбербанк принял все необходимые меры. «Мы установили во всех наших крупных офисах системы безопасности, сегодня они уже работают как совмещенные с камерами. Мы измеряем температуру на входе, мы снабжаем 100% наших сотрудников масками. Мы для этого заказывали специальные рейсы из Китая, мы сегодня обеспечены масками больше чем на месяц», - сказал он.