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Греф назвал дату пика заболеваемости коронавирусом в России

15:17 21.04.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Герман Греф заявил, что Сбербанк рассчитал модель развития пандемии коронавируса, согласно которой пик заболеваемости в России придется на период с 5 по 10 мая.

Об этом глава Сбербанка сообщил в видео-интервью на Сбербанк TV.

«Мы сделали математическую модель, - цитирует слова Грефа ТАСС. - По нашим оценкам, такой пик [заболеваемости] наступит в стране примерно с 5 по 10 мая».

Также Греф отметил, что Сбербанк принял все необходимые меры. «Мы установили во всех наших крупных офисах системы безопасности, сегодня они уже работают как совмещенные с камерами. Мы измеряем температуру на входе, мы снабжаем 100% наших сотрудников масками. Мы для этого заказывали специальные рейсы из Китая, мы сегодня обеспечены масками больше чем на месяц», - сказал он.

Темы: Коронавирус, Сбербанк
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Комментарии читателей
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21.04.2020, 23:07
Гость: Есть поговорка

В каждую бочку - затычка.
21.04.2020, 22:49
Гость: Нет

он дауншифтер.
21.04.2020, 21:16
Гость: Ну что?

Эти махровые чинуши, погрязшие во лжи, безответственности, бешеных незаработанных деньгах, отсутствия чувства минимального патриотизма-способны ли они( в массе) на Поступок?ки?
Масса, описанная Салтыковым-Щедриным, процветает рядом с нами. А попробуйте ее тронуть...
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