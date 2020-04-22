В России коронавирусом заболели почти 58 тысяч человек

11:24

В России за последние сутки в России зафиксировали 5 236 новых случаев заражения, сообщил оперштаб. За все время эпидемии в стране заболели 57 999 человек.

Среди всех новых зараженных 43,4% не имели клинических проявлений болезни. За последние сутки умерли 57 человек. Всего с начала пандемии в стране умерли 513 человек.

За прошедшие сутки полностью выздоровели 547 человек. За все время 4420 человек успешно излечились.

Топ-5 регионов по суточному приросту заболевших:

Москва — 2 548;

Московская область — 631;

Санкт-Петербург — 294;

Рязанская область — 76;

Республика Татарстан — 75.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением, отметили в штабе.

Большая часть зараженных по стране приходится на Москву (31 981), Подмосковье (6 590), Санкт-Петербург (2 267) и Нижегородскую область (929).