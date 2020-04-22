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В России коронавирусом заболели почти 58 тысяч человек

11:24 22.04.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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В России за последние сутки в России зафиксировали 5 236 новых случаев заражения, сообщил оперштаб. За все время эпидемии в стране заболели 57 999 человек.

Среди всех новых зараженных 43,4% не имели клинических проявлений болезни. За последние сутки умерли 57 человек. Всего с начала пандемии в стране умерли 513 человек.

За прошедшие сутки полностью выздоровели 547 человек. За все время 4420 человек успешно излечились.   

Топ-5 регионов по суточному приросту заболевших:

Москва — 2 548;

Московская область — 631;

Санкт-Петербург — 294;

Рязанская область — 76;

Республика Татарстан — 75.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением, отметили в штабе.

Большая часть зараженных по стране приходится на Москву (31 981), Подмосковье (6 590), Санкт-Петербург (2 267) и Нижегородскую область (929).

Темы: Коронавирус, Россия
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Комментарии читателей
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22.04.2020, 20:24
Гость: Да

ИзвеСтсно. А вам известно, что в Америке именно от коронавируса умирает уже 2000 человек в день? А если пойдёт, как в Нью-Йорке, то погибнет 3 миллиона? А сколько в Америке погибло за вторую. мировую? Ась? В несколько раз меньше? Вот и рассКажи им, сколько во время войны в день умирало, и сообщи, что это - мелочи..

Суд Линча по вам светит.. :)
22.04.2020, 19:53
Гость: Да

СЛУШАЙТЕ, МАНВЕЛЯН, НЕ НАДО ИДИОТНИЧАТЬ..

Наличие других болезней не отменяет эту..тем более, от всех остальных можно вылечиться при хорошем уходе, а от этой не уйдёшь..
22.04.2020, 19:38
Гость: ВЯЧЕСЛАВ

А вам известно, что в России умирает в среднем ПЯТЬ ТЫСЯЧ человек ЕЖЕДНЕВНО?
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