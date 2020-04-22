В России коронавирусом заболели почти 58 тысяч человек
В России за последние сутки в России зафиксировали 5 236 новых случаев заражения, сообщил оперштаб. За все время эпидемии в стране заболели 57 999 человек.
Среди всех новых зараженных 43,4% не имели клинических проявлений болезни. За последние сутки умерли 57 человек. Всего с начала пандемии в стране умерли 513 человек.
За прошедшие сутки полностью выздоровели 547 человек. За все время 4420 человек успешно излечились.
Топ-5 регионов по суточному приросту заболевших:
Москва — 2 548;
Московская область — 631;
Санкт-Петербург — 294;
Рязанская область — 76;
Республика Татарстан — 75.
Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением, отметили в штабе.
Большая часть зараженных по стране приходится на Москву (31 981), Подмосковье (6 590), Санкт-Петербург (2 267) и Нижегородскую область (929).