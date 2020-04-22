Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы

18:29

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с идеей ввода системы цифровых пропусков во всех субъектах РФ. Как отметил мэр, это поможет «четко администрировать карантинные мероприятия».

«Я считаю, что ее (систему цифровых пропусков) можно распространить не только на близлежащие регионы, но и на другие регионы», — подчеркнул градоначальник на заседании совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Собянина, следует сохранить контроль над поездками россиян, чтобы «не рубить эти связи», а видеть, кто и в каком объеме перемещается.

Глава столицы добавил, что в городн со среды, 22 апреля, введен автоматический контроль за всеми гражданами, передвигающимися на любом виде транспорта: от подземки до личных машин. Как отметил Сергей Собянин, это была «сложная работа», которая проводилась в течение полутора недель.

В столице с 22 апреля поездки в общественном транспорте можно совершать только при наличии цифрового QR-пропуска с привязанной к нему «Тройкой», «Стрелкой» и социальной картой. Пропуск также следует оформлять при передвижении на личном авто.