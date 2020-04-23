Выхода нет: пропускная система прямо угрожает жизни лежачим больным и старикам

На фоне борьбы с коронавирусом власти, похоже, забыли обо всех других болезнях

За нарушение самоизоляции в Москве уже составлено 17 тысяч протоколов, взыскано штрафов на 70 миллионов рублей. Среди оштрафованных - родственники тяжелобольных, лежачих стариков, среди которых немало ветеранов Великой Отечественной войны, о которых так много говорится в канун 75-летия Победы.

Фото с сайта pixabay.com

С 29 марта российские регионы начали вводить режим самоизоляции из-за коронавируса. Жителям запрещают покидать дома за исключением неотложных поводов. В некоторых регионах, в том числе в Москве, уход за пожилым родственником в этот список не включили.

В этой истории много двусмысленностей и нестыковок. Такое впечатление, что госструктуры не договорились о единых действиях. Судите сами. В разъяснениях на портале Mos.ru и в указе мэра не делают исключения для людей, которым нужно ухаживать за пожилыми родственниками. С другой стороны, в оперативном штабе Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом заявили, что в случае экстренной необходимости поехать на машине или такси в другой район города можно.

На московской «горячей линии» по коронавирусу сообщили обратное :

«Всю информацию о режиме самоизоляции стоит смотреть на портале Mos.ru, никаких исключений из правил не предусмотрено. Действия, противоречащие рекомендациям на портале, остаются «под личную ответственность гражданина».

Таким образом, проблемы тех, кто ухаживает за тяжело больными или пожилыми родственниками – тоже отданы «под личную ответственность». Которая, правда, часто оборачивается административной ответственностью с составлением протокола и штрафом…

Эта проблема уже давно перестала быть незаметной и переросла в скандал, который разгорается в соцсетях. И не только. В Обращении, направленном на имя Сергея Собянина, москвичка Галина Николаевна Василега пишет:

«Я – пенсионерка, ухаживающая за отцом 98-и лет, участником войны. Совсем недавно, в преддверии юбилея Дня Победы, развернулась широкомасштабная кампания по чествованию ветеранов, оказании им внимания и заботы. Теперь же мне и тысячам жителей, обеспечивающим уход за пожилыми родственниками, разрешается делать это 2 раза в неделю с предварительным оформлением пропуска. Я обращалась к депутату МГД и в социальную службу района с просьбой транслировать эту проблему вышестоящим организациям. Пока ничего не изменилось. Милосердие и сострадание важнее бездушных указов и страха штрафов. Являясь законопослушным гражданином , соблюдая все рекомендации и правила, считаю необоснованным ограничение в передвижении и недопустимым вмешательством в личную жизнь моей семьи и мои обязательства перед старшим поколением».

Ответ из мэрии Галина Николаевна получила. Ей сообщали, что ее обращение направлено в Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции г.Москвы, а также в Департамент информационных технологий и Департамент труда и социальной защиты. Ответ, в соответствии с законом, Галина Николаевна получит через 30 дней.

Что произойдет за это время с ее больным отцом, она боится даже предположить. «Отец прошел всю войну, он в звании полковника, отдал госслужбе всю жизнь, и я считаю, что он заслужил достойную старость. Сейчас ему очень плохо. Ситуация, можно сказать, критическая. Он ослеп на 100% плюс диабет второго типа и онкологическое заболевание. Вдобавок началась старческая деменция. Мы с папой живем недалеко друг от друга, я каждый день навещала отца. Когда стало совсем тяжело – наняли сиделку с медицинскими навыками. Отец долго привыкал к ней, она долго осваивалась и привыкала к трудностям ухода. Но иногда случаются внештатные ситуации, например, сиделка звонит мне среди ночи и говорит, что папа упал, а она не может его поднять. Я сразу срываюсь и приезжаю, благо, что живу недалеко. Но сейчас в ситуациях, когда к отцу надо экстренно приехать, я чувствую себя преступником, которого могут в любой момент остановить и оштрафовать. Иногда «срывалась» на машине ночью – тоже на свой страх и риск. Сиделка сейчас с отцом постоянно, из дома не выходит, я обеспечиваю их продуктами».

Подобных тупиковых ситуаций – сотни.

Olga Donskaya пишет в Фэйсбуке:

«Я бы стала волонтером для своей мамы, чтобы ездить к ней чаще, чем два раза в неделю. Но такой возможности, похоже, нет. От слова СОВСЕМ. Чем лучше посторонние люди, приносящие ей еду и лекарства, которым она, к слову, и не откроет?».

Галина Коренькова:

«А у моей знакомой мама после инфаркта в Коптево, а бабушка в Медведково 90- летняя. Обе пока не мобильны. Сама проживает с мужем и свёкром. Свекор после шунтирования, она ухаживает за ним. Муж на вахте. Патовая ситуация».

Эти люди прошли все круги чиновничьего ада, чтобы помочь своим близким. Галина Николаевна Василега начала с обращения к депутату Мосгордумы от их района, спортсменке и бывшей ведущей программы «Слабое звено» Марии Киселевой. Депутат отослала Галину Николаевну на портал mos.ru, уверяя, что там непременно помогут.

Из переписки с депутатом МГД М.Киселевой в Фэйсбуке:

Галина Василега: «Мария, помогите получить ежедневный пропуск. Ни на какой «горячей линии» ответов нет. Как ухаживать за престарелыми родственниками? Расписанию это не поддается. Конкретно в моем случае - отцу 98 лет. Таких ситуаций много. Их не учли при ограничительных мерах передвижения».

Мария Киселева: «Добрый день, Галина. В связи с высокой нагрузкой на сервер действительно возможно увеличение времени ожидания ответа. Напоминаю, что получить пропуск можно также, отправив смс на номер 7377».

В общем, ответ в стиле «ваш звонок очень важен для нас».

К слову, постоянный пропуск оформить через mos.ru у Галины Николаевны так и не получилось.

«НИ» проинформировали об этой проблеме Департамент труда и соцзащиты правительства г.Москвы. Видимо, по «наводке» чиновников из мэрии, Галине Василеге перезвонила зам. начальника Управления соцзащиты ЗАО Москвы Татьяна Маллерова. «Она сказала, что всё понимает, может предложить «социальную» сиделку, но решить проблему с постоянным пропуском к больному отцу – не в ее полномочиях».

Кстати, к вопросу с социальной сиделкой. «Почему нет?» - спросила я у Галины Николаевны.

«Во-первых, «социальная» сиделка – это приход 2 раза в неделю без медицинского ухода. А отец сейчас нуждается в круглосуточном присмотре, в медицинской помощи по определенным правилам, которым просто так, за день, не обучишь. Да и сложно в 98 лет привыкать к новому человеку. Я подчеркиваю: мы, дети и родственники тяжелобольных, лежащих, инвалидов, ничего не просим у государства. Мы просим только дать нам возможность самим беспрепятственно ухаживать за своими членами семьи», - пояснила Галина Николаевна.

К тому же с социальными сиделками не так всё просто. Вопрос о них – одна из обсуждаемых тем в соцсетях.

Из комментариев в Фэйсбуке:

Демина Мария: «Из моего опыта: никто не поможет, никакой собес по уходу. В лучшем случае принесут продукты и помоют полы, тогда как основная проблема - это санитарный уход. А с ним не поможет никто. Ни собес, ни патронаж. Какая-то реальная помощь будет от хосписа, но попробуйте туда пробиться. Я это проходила этой осенью с мамой, мне повезло найти хорошую приходящую сиделку, живущую в 15 минутах, которая была нам по карману. Это очень грустная и тяжёлая тема, она тяжёлая даже в нормальных условиях…».

Ирина Логинова: «Вот как раз информация к размышлению в тему. В отделениях ЦСО: Можайский - 1 положительный тест на коронавирус, Кунцево - 2 подтвержденных, 1 - под вопросом... У нас двойные стандарты по защите населения? Отделения не закрыли, остальных соц. работников не отправили на карантин, а распределили между ними бабушек/дедушек, которых обслуживали заболевшие… Лозунги о "защите населения", особенно пожилых людей, с призывом обращаться к волонтерам, в соц. службы - впереди планеты всей! " Мы позаботимся т вас " .... Ну да, мы даже не сомневаемся».

Что касается волонтеров, то проблема эта оказалась не такой простой, как кажется. «Я обращалась в волонтерские организации. В нескольких структурах мне предложили «включиться в вахту». То есть тоже стать волонтером, вступить в их организацию, только в этом случае они будут помогать отцу. Простите, мне 62 года, у меня семья…», - рассказывает Галина Василега.

«НИ» обратились к муниципальному депутату района «Крылатское» и одновременно руководителю Территориального центра социального обслуживания Галине Дорожкиной. Она выразила крайнее удивление по поводу того, что Галине Василеге до сих пор не удается получить постоянный пропуск на посещение отца.

«Это очень просто! Надо зарегистрироваться на портале mos.ru, можно привязать туда свою социальную карту, получить электронный пропуск и передвигаться на общественном транспорте каждый день. Я получила такой электронный пропуск и с ним езжу. Не беспокойтесь, направьте к нам женщину, мы ей поэтапно поможем все сделать!» - заверила чиновница.

На деле ласковые обещания представителя соцзащиты обернулись тем, что Галине Василеге посоветовали перевезти отца к себе или посещать его 2 раза в неделю. «Если бы квартиры у нас были такие же, как у чиновников, я, ни минуты не думая, перевезла бы к себе отца. К тому же, по мнению врачей, переезд может ухудшить состояние человека с деменцией. Но чиновники не хотят вникать в ситуацию каждого конкретного человека и твердят, как мантру: «Вашему посещению отца никто не препятствует». И точка!», - сетует Галина Николаевна.

Удивляет знаете что? Степень некомпетентности и безразличия людей, работающих в госструктурах. Как известно, пропуска, действующие на период карантина в Москве, делятся на три вида:

Первый – это служебный электронный пропуск, который имеют представители всех государственных структур, а также те, кому такие пропуска обеспечил работодатель.

Второй вид пропусков, которые предусматривают более частые, чем 2 раза в неделю выезды из дома, - это пропуска на посещение медучреждения.

И третий вид пропусков – «на иные цели». Именно такой пропуск дает право на поездку 2 раза в неделю.

Руководитель территориального центра соцзащиты Г.Дорожкина, видимо, думала, что все имеют такие же возможности, льготы и пропуска, как она.

Удивительно и то, что государство, которое не справляется с оказанием социальной помощи тяжелобольным и старикам, почему-то тормозит работу общественных организаций, которые готовы прийти на помощь. Так, Ассоциация «Патронаж» пыталась оформить постоянные пропуска своим сотрудникам, в частности, сиделкам, но получила отказ. Патронажные агентства и коммерческие центры социальных услуг закрываются одно за другим. Из-за режима самоизоляции прекратили оказание услуг с приходящими сиделками две коммерческие организации, которые организуют уход за пожилыми людьми на дому — патронажное агентство «РеалМедСервис» и центр социального обслуживания «Время заботы».

Благотворительный фонд «Старость в радость» на этом фоне приятно радует: специалисты этого фонда оказывает безвозмездную социальную помощь, в том числе с сиделками, в Великих Луках, в Псковской области, в Вязьме Смоленской области. В Москве, к сожалению, такая помощь фондом пока не оказывается.

«Наш благотворительный фонд получает очень много обращений на «горячую линию» в связи с невозможностью постоянного ухода родственниками за тяжелобольными и очень пожилыми людьми из-за нынешней пропускной системы. Не все могут переехать или перевезти к себе пожилого человека, а без постоянного ухода многие могут просто погибнуть без всякого вируса. Надо также учитывать, что в связи с кризисом и потерей многими работы люди потеряли возможность нанимать сиделок, да и у сиделок нет пропусков, так что уход родных для большинства – единственный возможный вариант. Мы пытались поднять вопрос о возможности выдачи постоянных пропусков родственникам тяжелобольных и пожилых людей, нуждающихся в уходе. К сожалению, в отличие от многих других вопросов, положительного отклика не нашли», - сообщила «НИ» координатор благотворительного фонда «Старость в радость» Александра Кузьмичева.

Тем временем сотни стариков могут умереть не от коронавируса, а от отсутствия ухода и помощи родных и близких. «Это проблема для тысяч москвичей! Ровно с 13 апреля я пытаюсь достучаться, дозвониться, дописаться до разных гос., мос., соц. и т.п. структур. Тем, кто не сталкивался (или не представляет) проблему с пожилыми родственниками - с деменцией, с перенесшими инсульт, с переломами шейки бедра, диабетиками - никогда этого не поймёт! Нигде мне не смогли помочь или перенаправить в ту организацию, которая может решить этот вопрос!», - возмущается Галина Василега.

Пока вопрос не решен, Галина Николаевна, как шпион, ходит к отцу без пропуска, рискуя каждый раз быть задержанной сотрудниками полиции, полномочия которых с сегодняшнего дня расширены.

На фоне борьбы с коронавирусом власти, похоже, забыли обо всех других болезнях. И о людях, которые нуждаются в помощи по причине не менее веской, чем COVID-19. Постепенно мы этих людей теряем…