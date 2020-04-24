Дело по геноциду в Карелии: почему настало время восстановить историческую справедливость

Власти Финляндии нервничают, российские либералы бьются в истерике



Концлагерь в Петрозаводске в районе Перевалочной биржи на Олонецкой улице. Снимок сделан военным корреспондентом Галиной Санько после освобождения Петрозаводска летом 1944 года, использовался советской стороной на Нюрнбергском процессе. Фото с сайта wikimedia.org

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о геноциде (ст. 357 УК РФ) на территории Карелии во времена Великой Отечественной войны.

«Установлено, что после вторжения в Карело-Финскую ССР командованием оккупационных войск и оккупационной администрацией было создано не менее 14 концентрационных лагерей, предназначенных для содержания этнического русского населения, условия проживания, нормы питания и трудовой повинности в которых носили несовместимый с жизнью характер», - говорится на сайте СК РФ.

По информации Следственного комитета, «за время оккупации региона с 1941 по 1944 годы в указанных лагерях удерживалось не менее 24 000 человек, из которых погибло не менее 8000 мирных граждан, в том числе более 2000 детей, свыше 7000 военнопленных было зарыто живьем, умерщвлено в газовых камерах и расстреляно».

В комитете подчеркнули, что «в Карелии проживает более 2000 бывших несовершеннолетних узников финских концлагерей, которые являются непосредственными свидетелями зверств немецко-финских захватчиков».

В Финляндии отреагировали на участие российских следователей в разбирательствах по вопросам, связанным с оккупацией Карелии, с раздражением.

«Руководитель Национального архива Финляндии Юсси Нуортева (Jussi Nuorteva) тогда сообщил в интервью газете, что Финляндия проводила в Восточной Карелии этническую сегрегацию, но действия финских военных все же нельзя назвать этнической чисткой», - сообщают «ИноСМИ» со ссылкой на Yle.

А доцент Антти Лайне и вовсе попыталась увязать все с политикой и пиаром. Ей с радостью вторил многоголосый хор российских либералов из блогосферы и соцсетей, принявшийся поливать грязью Советский Союз и петь оды «бедной маленькой Финляндии». Вот только насколько это справедливо?

Войну 1939 – 1940 года долго использовали, как повод создать у жителей СССР (а затем - россиян) некий комплекс вины перед финнами. Вот только при взвешенном взгляде на историю отношений обеих стран подобный подход будет выглядеть абсурдно.

Для начала – небольшой экскурс в историю.

У предков современных финнов долгое время не было никакой самостоятельной государственности. Карелия в XII—XIII веках находилась в зоне влияния Великого Новгорода, а территорию современной Финляндии захватили в середине XII столетия шведы.

Введенный шведскими монархами в XVI столетии статус Великого княжества был в значительной степени формальностью. Вся администрации Финляндии состояла из шведов, они же составляли местную аристократию. Какого-то особого угнетения не было, а вот пренебрежительное отношение место имело.

Кроме того, Швеция ничего не делала для развития Финляндии (даже в экономическом плане, не говоря уж об образовании и культуре), зато выжимала из нее все, что могла. В XVIII веке у финского населения начали появляться ростки недовольства подобным положением вещей.

В XVI-XVII столетиях шведы в результате ряда войн захватили территорию Карелии и Прибалтики. Их возвращение началось в период Северной войны. А в результате Русско-шведской войны 1808-1809 годов Швеция полностью передала России Финляндию. Никаких сожалений по поводу «смены флага» у финнов не было.

Финляндия получила от русских царей широчайшую автономию (де-юре, будучи отдельным государством), государственный статус финского языка и разноплановые инвестиции. Примерно за полстолетия население Финляндии выросло в 1,75 раза, а промышленность с 1840 по 1905 годы взлетела в 300 раз.

Кроме того, во второй половине XIX столетия Финляндия получила самостоятельную армию и денежную систему, а ее парламент стал созываться регулярно. На рубеже XIX и XX веков некоторые политические права Финляндии были урезаны из-за попыток Германии оказать на нее влияние, зато Россия щедро ее дотировала экономически.

Большевики пошли еще дальше. Рассчитывая на мощные социал-демократические настроения, Совнарком в 1917 году даровал Финляндии независимость.

Фактически Россия подарила Финляндии все свои колоссальные вложения в эту страну совершенно безвозмездно. Однако в молодом государстве высадились германские войска, приведшие к власти белофиннов. Те в свою очередь устроили резню жителей Финляндии, недовольных правыми порядками, уничтожив около 30 тыс. человек. А затем, в 1918 году – напали на Советскую Россию.

Советы в это время вели боевые действия сразу на нескольких фронтах, поэтому белофиннам удалось аннексировать Западную Карелию, и провести государственную границу под самым Петроградом. В дальнейшем, в 1921 году они сделали еще одну попытку подвинуть границу, но она ни к чему не привела.

В 1931 году руководивший ранее агрессией против Советской России Карл Густав Маннергейм возглавил Совет обороны Финляндии. В 1939 году власти Финляндии резко нарастили военные расходы. Это поставило СССР в критическое положение.

Если бы в условиях неминуемой мировой войны Финляндия выступила на стороне противников Союза (а это было более чем вероятно), удержать Ленинград при старой границе не было бы практически никаких шансов.

Советское руководство стремилось любой ценой избежать войны. Официальная Москва в 1938-1939 годах предлагала Финляндии антигерманский союз, обмен территориями (причем по площади – в пользу Хельсинки) и пакт о взаимопомощи. Финляндия все эти предложения отвергла, что уже само по себе было весьма красноречиво.

26 ноября 1939 года произошел Майнильский инцидент с обстрелом советской территории. Никаких точных документальных свидетельств относительно того, кто стрелял – нет. Обе стороны тогда же свою причастность к стрельбе опровергли.

30 ноября Красная армия атаковала финские позиции. Война, как известно, оказалась для СССР достаточно тяжелой. Тем не менее, в феврале – марте 1940 года финские войска были фактические разгромлены.

При этом, Сталин все равно сразу же откликнулся на мирные предложения со стороны Финляндии. Москва заключила с Хельсинки более чем щадящий мир. СССР отодвинул границу от Мурманска и Ленинграда, получила остров Гогланд и права аренды на полуостров Ханко.

Советской лояльности власти Финляндии не оценили. В 1940 году они заключили ряд договоров с Третьим рейхом, превратившись в одного из основных союзников гитлеровской Германии.

В 1941 году на территории Финляндии была сконцентрирована 400-тысячная немецкая группировка. Сначала нацисты начали забрасывать из Финляндии в СССР диверсантов. А затем официальный Хельсинки объявил, что находится с Советским Союзом в состоянии войны.

Летом – осенью 1941 года финны оккупировали большую часть районов, которые ранее передали СССР. Из Карело-Финнской ССР советские власти эвакуировали около 300 тыс. человек. Однако порядка 85-89 тыс. мирных советских граждан все равно остались на оккупированной Финляндией территории, и, по оценкам историков, до 30 тыс. из них вскоре оказались в концлагерях. Согласно оценкам ученых, оккупанты считали, что славянам в Карелии места нет.

Следует отметить, что СК РФ сегодня оперирует минимальными, твердо доказанными цифрами.

Ученые утверждают, что за время оккупации погибли до 14 тыс. мирных жителей и до 19 тыс. военнопленных. В некоторых лагерях военнопленных смертность достигала 100%. Узников концлагерей, в которых содержали мирных жителей, подвергали избиениям и пыткам.

Однако главным преступлением финской стороны стало участие в блокаде Ленинграда. Фактически войска Финляндии – соучастники убийства 600 тыс. ленинградцев, включая стариков, женщин и детей.

В 1990-е – 2000-е годы российские «правозащитники» пытались выдать братские могилы убитых финскими оккупантами советских граждан за «жертв сталинских репрессий», однако исследования помогли открыть правду.

Летом 1944 года советские войска разгромили финскую группировку в ходе Выборгско-Петрозаводской операции. Финляндия запросила мира. В сентябре было заключено перемирие, а в феврале 1947 года – Финляндия подписала Парижский мирный договор. Она официально согласилась с передачей СССР территорий, которые в свое время аннексировала.

Советская сторона не акцентировала внимание на преступлениях финских военных преступников. Под формальным судом оказались всего несколько из них – из числа политического руководства страны. Полностью отбыли наказание (по 2 года тюрьмы) – всего двое. Маннергейм ответственности избежал.

Сталин не настаивал на полноценной ответственности финских военных преступников. Сначала из-за того, что Финляндия согласилась вступить в войну со своими вчерашними нацистскими союзниками. Потом – из-за ее обещаний обеспечить доброжелательный нейтралитет СССР.

На тот момент такой подход, возможно, был оправдан. Однако сегодня все стало сложнее. Запад полным ходом переписывает историю.

Такими темпами все гитлеровские союзники, а то и сам рейх, могут превратиться в «невинных жертв кровавых коммунистов». И чтобы этого не случилось, очень важно восстановить всю правду – благо сегодня нам в этом могут помочь те, кто сами пострадали от финских военных преступлений.

Чем больше будет реальных свидетельств и документов, тем сложнее нашим западным «друзьям» будет переписывать историю. Поэтому, разобравшись с тем, что творили «белые и пушистые» финские оккупанты, нужно будет напомнить подзабытые факты и некоторым другим «великим демократам». Например, Румынии и Хорватии...