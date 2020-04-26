Российские десантники впервые в мире прыгнули в Арктике с высоты 10 км

12:52

Российские десантники впервые в мировой истории совершили групповой прыжок на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в условиях Арктики.

Десантирование осуществлялось с самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации в районе архипелага Земля Франца Иосифа. Оно было посвящено 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 90-й годовщине образования Воздушно-десантных войск, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По словам заместителя министра обороны РФ генерал-лейтенанта Юнус-Бек Евкурова, групповое десантирование в Арктике было выполнено по приказу министра обороны Сергея Шойгу.

Подобные учения планируется проводить ежегодно в разных районах Арктики.

Фото: Министерство обороны РФ