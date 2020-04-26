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Российские десантники впервые в мире прыгнули в Арктике с высоты 10 км

12:52 26.04.2020

Российские десантники впервые в мировой истории совершили групповой прыжок на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в условиях Арктики.

Десантирование осуществлялось  с самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации в районе архипелага Земля Франца Иосифа. Оно было посвящено 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 90-й годовщине образования Воздушно-десантных войск, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По словам заместителя министра обороны РФ генерал-лейтенанта Юнус-Бек Евкурова, групповое десантирование в Арктике было выполнено по приказу министра обороны Сергея Шойгу.

Подобные учения планируется проводить ежегодно в разных районах Арктики.

Фото: Министерство обороны РФ

Темы: Армия и обороноспособность России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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26.04.2020, 19:47
Гость: Кот Мурр

Обнуляйка знает куда деньжищи швырнуть!
То в Италию самолёты,то в Арктику!
Только бы не своим крепостным.
26.04.2020, 19:35
Гость: Хорошо

Даже если это железное
26.04.2020, 19:35
Гость: Путник

Надеюсь прыгалки в масках и после дезинфекции.
Все комментарии (37)
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