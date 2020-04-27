Минюст введет штрафы за лающих собак и неисправную сигнализацию

10:17

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) планируется расширить еще рядом пунктов.

Как пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в Министерстве юстиции, в частности, будет добавлена ответственность за нарушение тишины ночью, в том числе за лающую собаку и неисправную автомобильную сигнализацию.

Таким образом, административная ответственность будет введена не только за совершение действия, которое нарушает тишину и покой граждан (например, громкая музыка или проведение ремонтных работ) с 23 часов вечера до 7 часов утра, но и за бездействие (оставление на длительное время собаки, которая громким лаем или воем беспокоит соседей, или неотключение неоднократно срабатывающей сигнализации автомобиля).

Напомним, в конце января Минюст опубликовал проект обновленного Кодекса РФ об административных правонарушениях, который планируется ввести в действие с 1 января 2021 года.