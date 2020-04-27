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Минюст введет штрафы за лающих собак и неисправную сигнализацию

10:17 27.04.2020
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Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) планируется расширить еще рядом пунктов.

Как пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в Министерстве юстиции, в частности, будет добавлена ответственность за нарушение тишины ночью, в том числе за лающую собаку и неисправную автомобильную сигнализацию.

Таким образом, административная ответственность будет введена не только за совершение действия, которое нарушает тишину и покой граждан (например, громкая музыка или проведение ремонтных работ) с 23 часов вечера до 7 часов утра, но и за бездействие (оставление на длительное время собаки, которая громким лаем или воем беспокоит соседей, или неотключение неоднократно срабатывающей сигнализации автомобиля).

Напомним, в конце января Минюст опубликовал проект обновленного Кодекса РФ об административных правонарушениях, который планируется ввести в действие с 1 января 2021 года.

Темы: Министерство юстиции РФ
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Комментарии читателей
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27.04.2020, 18:56
Гость: Мдя.

Так некоторые их подразделения расположенные в городе первыми попадут под эти штрафы. Смена караулов и проверка постов всегда сопряжена с лаем сторожевых собак. Тоже самое и со столыпинскими вагонами во время обмена. Или это свои собаки, на них закон распространяться не будет.
27.04.2020, 17:58
Гость: а еще

воробьи под окнами чирикают рано утром. Надо бы их всех, как китайцы, изловить и оштрафовать. А если не перестанут чирикать, то ощипать. Совсем уже у чиновников и закона творцов крыша от самоизоляции поехала. То ли вирус в мозги залез, то ли тараканы на самоизоляции в башке бунтуют.
27.04.2020, 17:32
Гость: Евгений В

Предлагаю открыть постоянно действующий почтовый ящик для подачи конкурсных предложений по введению новых штрафов и новых запретов на территории РФ.
Для их рассмотрения предлагаю кремлю создать специализированную аналитическую само окупаемую за счет штрафов организацию. Не до всего же могут додуматься замученные вирусом чиновники, а фантазия у населения не имеет границ.
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