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За сутки в России зафиксировали еще 6198 случаев коронавируса

10:57 27.04.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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В России за прошедшие сутки врачи диагностировали коронавирус у 6198 россиян. Такие данные утром 27 апреля привел оперативный штаб.

По данным оперштаба, новые случаи COVID-19 за день обнаружили в 84 регионах РФ. Из общего числа 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Также отмечается, что 50 пациентов за день скончались, полностью выздоровели 579 человек.

Больше всего новых случаев обнаружены, как и до этого, в Москве и Подмосковье. В столице за сутки зафиксировано 2871 случай, а в области – 638 случаев. Тройку лидеров антирейтинга замыкает Нижегородская область, где за день коронавирус обнаружили у 207 человек.

Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в России достигло 87 147 человек в 85 регионах. За все время было 794 летальных исхода, выздоровели 7346 пациентов.

Темы: Коронавирус, Москва
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Комментарии читателей
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27.04.2020, 20:23
Гость: Тебе знатоку

нетривиальности дам простой совет: бросай курить всякую гадость! Займись зарядкой на карантине. Смотришь здоровые мысли и появятся.
27.04.2020, 18:46
Гость: Иванов

Кстати, возникает вопрос - как связана пандемия этого вируса с тотальной борьбой с курением в последние годы? Не способствовал ли массовый отказ человечества от курения распространению этой заразы ? Понимаю, естественная реакция - что за чушь!, но может быть не так всё тривиально ?
27.04.2020, 16:56
Гость: Конечно Конечно

Фиксируйте, Россия бежит впереди паровоза ВОЗа.
Какая же гадость... эта власть!
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