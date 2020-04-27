За сутки в России зафиксировали еще 6198 случаев коронавируса

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В России за прошедшие сутки врачи диагностировали коронавирус у 6198 россиян. Такие данные утром 27 апреля привел оперативный штаб.

По данным оперштаба, новые случаи COVID-19 за день обнаружили в 84 регионах РФ. Из общего числа 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Также отмечается, что 50 пациентов за день скончались, полностью выздоровели 579 человек.

Больше всего новых случаев обнаружены, как и до этого, в Москве и Подмосковье. В столице за сутки зафиксировано 2871 случай, а в области – 638 случаев. Тройку лидеров антирейтинга замыкает Нижегородская область, где за день коронавирус обнаружили у 207 человек.

Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в России достигло 87 147 человек в 85 регионах. За все время было 794 летальных исхода, выздоровели 7346 пациентов.