«Держат, как в свинарнике»: чего требовали народные сходы в Якутии и Рязани

Очаги напряженности и протесты в связи с ситуацией с коронавирусом потихоньку охватывают разные регионы России

Народный сход в Рязанской области. Стоп-кадр с видео

Власти и ангажированные ими журналисты пытаются представить ситуацию как бунт против самоизоляции. Однако всё гораздо прозаичнее: люди, наоборот, требуют больше информации о пандемии и путях к победе над ней, а также - хотя бы минимальных социальных гарантий, чтобы не умереть с голоду.

В пользу этого утверждения говорит тот факт, что работники Чаяндинского месторождения в Якутии 27 апреля, напротив, взбунтовались против… недостаточной самоизоляции. Скученность людей на участке зашкаливает, ни о каком «соблюдении дистанции» нет и речи, все проживают в общежитии. Работники вахты на митинге возмутились, что им элементарно не выдают даже медицинских масок.

На записи один из рабочих жалуется на отсутствие карантинных мер и плохое питание, сообщает Newsru.Com. По его словам, сотрудников кормят «как в свинарнике». «Где карантин? Где маски?» - выкрикивал он.

В соцсетях появилось открытое обращение строителей «Газартстроя» (ООО «ГАС», дочерняя компания «Стройтранснефтегаз»), которые работают на месторождении, передает Накануне.Ру. В тексте сказано, что «люди, не зная результатов, не понимают, содержат ли их вместе с больными или нет». Недовольные отсутствием внятной информации вахтовики грозят обратиться с жалобой к президенту России.

Местные власти попытались взять ситуацию под свой контроль. После диалога с рабочими протестующие потихоньку разошлись. Было принято решение взять анализ у 10,5 тысяч работающих на Чаяндинском месторождении добытчиков. Есть опасения, что процент заболевших на шахте окажется крайне высоким.

Глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев потребовал, чтобы «Газпром» принял новые решения по разворачиванию медицинских сил на самом месторождении, по вывозу людей. 30 апреля МЧС начнет разворачивать на территории месторождения мобильный госпиталь, сообщает официальный портал региона. По данным властей, 56 человек находится в больницах Якутии, еще 39 работников вывезли на лечение в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа.

Проблема не надуманная, поскольку еще 11 апреля стало известно, что у нескольких работников Чаяндинского месторождения подозрение на коронавирусную инфекцию. По этому поводу Айсен Николаев обратился к полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу, министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко и главе ПАО «Газпром» Алексею Миллеру. Глава Якутии сетовал, что информация в оперштаб о наличии коронавируса оперативно не предоставлялась и что «реакция пошла» только после его обращений в адрес руководства правительства РФ и «Газпрома».

Кроме того, Айсен Николаев рекомендовал недропользователям продлить сроки вахтовых договоров с уже прибывшими на месторождения работниками или заключить контракты на более длительный период с вновь прибывшими.

Очевидно, что в нынешних экстремальных условиях многим предприятиям придется переходить на более гибкие формы работы, а не загибаться под тотальным запретом. Например, сельхозпроизводители уже заявили, что пресловутая самоизоляция поставит крест не только на судьбе небольших хозяйств, но и не оставит мокрого места от продовольственной безопасности государства.

22 апреля сообщество мелких фермерских хозяйств написало письмо губернатору Свердловской области с двумя требованиями:

1. Разрешить фермерам торговать на ярмарках.

2. Создать штаб, который бы регулировал оборот сельхозпродукции.

Однако руководитель Центра организации ярмарок Максим Рахманов не желает идти навстречу фермерам, парируя, что ярмарок и так хватает. Похожая ситуция и в Краснодарском крае. «Мелочевку все задавили - 30% точек сбыта товара исчезло. Я вынужден был ввести для своих рабочих укороченный рабочий день. Пропуска выдаются не всем, за пределы региона выехать - могут не все. Тяжело и печально. Интервью давать не хочу - нет желания бороться с ветряными мельницами». - заявил «Новым известиям» Виталий Куц, руководитель агрофирмы «Приволье».

Складывается впечатление, что пока люди на народных сходах решительно не заявят о своих правах, дело с мертвой точки не сдвинется. Жители рязанских сел Заокское и Коростово, действуя сплоченно, отменили карантин досрочно. После обнаружения в Заокском больного коронавирусом, соседние села были изолированы от внешнего мира. Лишенные свободного выезда и рынков сбыта жители вынуждены были выливать молоко на землю.

В итоге жители сел дружно отправились в «оперштаб по коронвирусу» (армейскую палатку на краю села) и стали требовать у ОМОНа снятия карантина. Вице-губернатор Игорь Греков приехал к митингующим и принялся ссылаться на 13 зараженных COVID-19 в их регионе. Но селяне были неумолимы, и — о чудо — 11 апреля карантин им сняли досрочно, больных изолировали, посты на дорогах исчезли.

Напомним, что один из первых митингов в связи с самоизоляцией прошел 20 апреля во Владикавказе. Тысячи человек собрались в центре города у дома правительства, вызывая на разговор главу Северной Осетии Вячеслава Битарова.

В итоге чиновник вышел к возмущенным гражданам республики (без медицинской маски) и заявил: «Не я придумал эту политику, от этой болезни есть одно средство - посидеть дома. Если мне кто-то докажет, что коронавируса нет, я все опять открою». Протестующие оказались неудовлетворены диалогом, но были разогнаны стражами порядка.

Схожая ситуация сложилась и в Красноярске 24 апреля, правда, сход там был далеко не столь массовым, как во Владикавказе. Доведенные до ручки люди собрались напротив здания краевого правительства. Но правоохранительные органы церемониться не стали и принялись в грубой форме задерживать собравшихся, не удосужившись даже представиться и предъявить документы.