Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре

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Парад Победы в Москве пройдет без участия премьера Японии Синдзо Абэ в том случае, если мероприятие пройдет 3 сентября. Об этом пишет местная газета «Асахи». Токио уже проинформировал об этом Москву.

Как поясняет издание, при таком сценарии памятные акции будут посвящены победе над Японией, представители руководства которой подписали акт о капитуляции страны 2 сентября 1945 года. В итоге участие Абэ в мероприятии будет означать «признание включения южной части Курил в состав СССР», что Токио считает недопустимым.

Москва приглашала Синдзо Абэ на торжества, которые должны были пройти 9 мая. На этот день в российской столице была также запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее российский лидер объявил о временной отмене и переносе парада 9 мая на Красной площади. При этом новую дату глава государства пока не озвучил. Одной из возможных дат переноса называется именно 3 сентября.

На днях Владимир Путин также подписал законопроект о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября 1945 года.