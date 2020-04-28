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Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре

14:21 28.04.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Парад Победы в Москве пройдет без участия премьера Японии Синдзо Абэ в том случае, если мероприятие пройдет 3 сентября. Об этом пишет местная газета «Асахи». Токио уже проинформировал об этом Москву.

Как поясняет издание, при таком сценарии памятные акции будут посвящены победе над Японией, представители руководства которой подписали акт о капитуляции страны 2 сентября 1945 года. В итоге участие Абэ в мероприятии будет означать «признание включения южной части Курил в состав СССР», что Токио считает недопустимым.

Москва приглашала Синдзо Абэ на торжества, которые должны были пройти 9 мая. На этот день в российской столице была также запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее российский лидер объявил о временной отмене и переносе парада 9 мая на Красной площади. При этом новую дату глава государства пока не озвучил. Одной из возможных дат переноса называется именно 3 сентября.

На днях Владимир Путин также подписал законопроект о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября 1945 года.

Темы: Москва, Отношения России и Японии, История Великой Отечественной войны, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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28.04.2020, 21:14
Гость: замечание вскользь

Да, к чему сейчас парад Победы, ежели Победу, таки, слили. Правильно заметили, что и 3 сентября ни к селу, ни к городу. РСФСР с Японией не воевала и по Конституции СССР воевать не могла. Парад бы устроить в День независимости России. Можно и в честь дня Победы 08.08.08. Правда, тогда никаких актов о безоговорочной капитуляции не подписывали, но все равно. Надо искать пристойную дату.
28.04.2020, 21:10
Гость: замечание вскользь

Это как Донбасс и Крым решат. Понятно, решение необходимо подкрепить решительностью. Русским и малороссиянам этого "бракует".Это точно, понимаешь, несколько тысяч "свидомых" фактически оккупировали не принадлежащие им по сраведливости земли, да еще и принудив их население пахать на себя. Сами, кстати, как говорят по УкроСМИ, прибарахлились только так. И ничего полезного при этом не делают. Прохвесия така: "ахтывист", "патриот", "украйинэць". Ждите. "Отдачи".
28.04.2020, 21:05
Гость: замечание вскользь

Вы не столько добрые, сколько слабые и .... Те, кто встречался с вами("ихтамнеты" или "регуляры", хрен вас поймет) именно такое впечатление и вынесли. А раньше оно было иным. Так что, "мечтайте".Можете заодно потребовать оглашения результатов "похода" в "дамбас". Удачи.Нас, русских в Украине, вы разочаровали.
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