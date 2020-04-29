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В Москве и Подмосковье приостановят дистанционное обучение до 11 мая

07:35 29.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Школьники Москвы и Подмосковья уйдут на майские "каникулы" в связи с продлением режима самоизоляции.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что режим повышенной готовности в стране продлен до 11 мая. Тем самым он захватывает все официальные майские праздники, а также три рабочих дня - 6, 7, и 8 мая.

В нормальной ситуации, школьники бы учились означенные три дня.

Однако, в связи с текущей ситуацией, власти столицы объявили о приостановке дистанционного обучения с 1 по 11 мая включительно.

Отмечается, что до 11 мая будет также приостановлена работа кружков и секций программы "Московское долголетие", организация отдыха граждан и проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, а также работа библиотек и учреждений культурно-досугового типа.

Работа московских школьных лагерей "Московская смена" может быть возобновлена не раньше 1 августа.

Аналогичное решение приняли и власти Подмосковья. Отмечается, что в Подмосковье на дистанционном обучении находятся примерно 1,2 миллиона школьников и студентов. 

Темы: Коронавирус, Москва, Московская область, Образование в России, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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29.04.2020, 10:08
Гость: Бред!

При чём здесь дистанционка???
Дети сидят дома и хоть как-то заняты! А сейчас что они делать будут?
И кто кого заразит на дистанционке?
29.04.2020, 09:34
Гость: stalker

А как дистанционное обучение может повлиять на рост заболеваемости ? Чушь это несусветная.
29.04.2020, 09:21
Гость: шаман

Ранее "на дому" была и работа и учеба,ничего страшного в этом нет,контроль только нужен правильный.
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