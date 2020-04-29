В Москве и Подмосковье приостановят дистанционное обучение до 11 мая

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Школьники Москвы и Подмосковья уйдут на майские "каникулы" в связи с продлением режима самоизоляции.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что режим повышенной готовности в стране продлен до 11 мая. Тем самым он захватывает все официальные майские праздники, а также три рабочих дня - 6, 7, и 8 мая.

В нормальной ситуации, школьники бы учились означенные три дня.

Однако, в связи с текущей ситуацией, власти столицы объявили о приостановке дистанционного обучения с 1 по 11 мая включительно.

Отмечается, что до 11 мая будет также приостановлена работа кружков и секций программы "Московское долголетие", организация отдыха граждан и проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, а также работа библиотек и учреждений культурно-досугового типа.

Работа московских школьных лагерей "Московская смена" может быть возобновлена не раньше 1 августа.

Аналогичное решение приняли и власти Подмосковья. Отмечается, что в Подмосковье на дистанционном обучении находятся примерно 1,2 миллиона школьников и студентов.