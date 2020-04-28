Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая

18:16

Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями. Таким образом режим нерабочих дней был продлен до 11 мая включительно на фоне распространения коронавируса. Об этом глава государства заявил на совещании 28 апреля.

Президент объяснил необходимость продления жестких мер борьбы с коронавируса тем, что эпидемия в стране пока не достигла своего пика.

«Чем строже мы будем следовать правилам карантина, тем быстрее все пройдет», — заявил президент.

При этом Путин подчеркнул, что ограничения нельзя снимать одновременно по всех регионах, поскольку ситуация в них сильно разнится.

Правительству в срок до 5 мая поручено подготовить план поэтапного выхода из режима ограничения. Когда этот план будет разработан, на его основе губернаторы будут с 11 мая принимать решения о смягчении режима самоизоляции, сказал Путин.

Согласно данным на 28 апреля, в России коронавирус обнаружен у 93 558 человек, 867 человек умерли, 8456 пациентов выздоровели.