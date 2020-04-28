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Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая

18:16 28.04.2020
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями. Таким образом режим нерабочих дней был продлен до 11 мая включительно на фоне распространения коронавируса. Об этом глава государства заявил на совещании 28 апреля.

Президент объяснил необходимость продления жестких мер борьбы с коронавируса тем, что эпидемия в стране пока не достигла своего пика.

«Чем строже мы будем следовать правилам карантина, тем быстрее все пройдет», — заявил президент.

При этом Путин подчеркнул, что ограничения нельзя снимать одновременно по всех регионах, поскольку ситуация в них сильно разнится. 

Правительству в срок до 5 мая поручено подготовить план поэтапного выхода из режима ограничения. Когда этот план будет разработан, на его основе губернаторы будут с 11 мая принимать решения о смягчении режима самоизоляции, сказал Путин.

Согласно данным на 28 апреля, в России коронавирус обнаружен у 93 558 человек, 867 человек умерли, 8456 пациентов выздоровели.

Темы: Коронавирус, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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29.04.2020, 00:24
Гость: план поэтапного выхода из режима ограничения.

А как там у них?
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о смягчении карантинного режима: через неделю в стране возобновится работа заводов и строительных компаний, передает Reuters. Открытие торговых точек, музеев, театров и библиотек запланировано на 21 мая, а в начале июня откроются рестораны и кафе.

С начала эпидемии в стране выявили порядка 197 тысяч случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, свыше 26 тысяч человек умерло.
28.04.2020, 23:28
Гость: Евроазиец

Хватит ныть! Раз уж лечить некому, пусть хотя бы отцифруют и проследят. Оборудование-то китайское всё равно уже закуплено, не вернёшь обратно. И силу сибири на металлолом не порежешь.
28.04.2020, 22:46
Гость: Названа возможная дата окончания пандемии коронавируса в Рос

Но с вирусом не согласовали...
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