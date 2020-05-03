Коронавирус в Кремле: За спиной Путина готовят новый ГКЧП?

В России царит атмосфера коллективной безответственности. Слабость власти в условиях кризиса грозит распадом Российской Федерации

Нерешительность федеральных чиновников в условиях кризиса и эпидемии коронавируса порождает массу всяких конспирологических теорий о грядущем переделе власти.

© KM.RU, Петр Чайников

При этом никто не считает нужным внушить гражданам уверенность в завтрашнем дне, но наоборот создается ощущение возрастания нестабильности.

Бесспорным лидером в России считается президент Владимир Путин. Он сам создал себе этот образ, и граждане ждут от него решительных и ответственных действий. Но в момент кризиса оказалось, что он буквально самоустранился от решения проблем. По его словам, ситуацию с эпидемией коронавируса должны разрешить губернаторы. Те на свой страх и риск начали действовать, но тут же получили окрик со стороны премьера Михаила Мишустина, который посоветовал не забывать о пределе своих полномочий.

Теперь с коронавирусом слег и сам Мишустин. Исторические аналогии всегда грешат недостоверностью. Но вспоминается, как премьер Павлов решил самоустраниться по болезни через сутки после создания ГКЧП. Глава советского правительства вошел в ГКЧП, но быстро сообразил, что брать на себя ответственность за происходящее себе дороже. Об этом он, кстати, потом рассказывал сам.

И вот сейчас, в самый разгар кризиса, когда требуются взвешенные решения правительства, глава кабинета министров выбыл из игры. Скорее всего, действительно по болезни. Но факт остается фактом — Мишустин в стороне. Президент уже сказал, что не будет принимать важных решений без премьера. И это неудивительно. Мишустина ставили на должность во многом для того, чтобы на него можно было списать все огрехи. Только вот его нет.

Есть теория, что на самом верху готовят заговор против Путина. И в этой связи называют несколько разных кандидатур, кто мог бы возглавить страну. На первое место ставят Мишустина, потому что по Конституции в случае отстранения президента его обязанности будет исполнять премьер-министр. По закону глава правительства реальный претендент на «престолонаследие».

Однако есть такая вещь, как популярность. Без поддержки народа можно стать лишь «халифом на час», но не реальным правителем страны. По популярности всех обходит нынешний министр обороны Сергей Шойгу. Недаром его изобразили на мозаике в храме Вооруженных Сил, который должен был открыться к 9 мая. Мозаику сняли, но факт остается.

Есть еще Сергей Собянин, который контролирует Москву. Он принимает достаточно самостоятельные решения и ведет себя как «великий князь московский».

Заболевание Мишустина некоторые конспирологи могут воспринять как устранение главного конкурента. С другой стороны, его самоизоляция может быть воспринята и как констатация факта, что в стране совсем всё плохо, и никто не хочет брать на себя вообще никакой ответственности.

Скорее всего, все конспирологические теории неверны и являются лишь плодом больного воображения любителей заговоров. Но ведь слухи и разговоры на тему скорого ухода Путина порождены прежде всего именно слабостью власти. Когда в критический момент первые руководители государства пытаются переложить ответственность, всегда возникает вакуум власти.

Политолог Виктор Алкснис считает, что действительно существует опасность распада государства из-за нерешительности центрально власти:

— Сейчас в России царит атмосфера коллективной безответственности, и это факт. Никто не хочет брать на себя ответственность и давать информацию о происходящем. Все стараются не то что самоизолироваться, а просто самоустраниться. На появление коронавируса власть повлиять не могла, но он вызвал ряд серьезных проблем. Но отвечать за них никто не хочет. Все боятся говорить правду о реальной ситуации.

Проблемы очень серьезные. И никто не знает, как быть. Президент не хочет брать на себя ответственность за то, как быть с десятками миллионов человек, которые сейчас станут нищими. Как-то решен вопрос с пенсионерами и бюджетниками, но основная масса трудится в коммерческих структурах, которые разорятся.

Как всегда, расчет у власти на то, что всё само собой рассосется. Возможно, это так, но это очень опасная тактика.

— Чем это может обернуться для власти?

— В нынешней ситуации никто претендовать на власть не захочет. Если бы цены на нефть были стабильными, то проблем бы не было. Можно было заменить чиновников, и система бы продолжала работать. Так было еще год назад. Но сегодня в условиях серьезного кризиса никто не захочет брать на себя ответственность. Вся элита привыкла действовать по принципу попрыгуньи-стрекозы, но интеллектуальных ресурсов у них нет, а финансовая «подушка» стремительно тает. Так что трудно говорить о какой-то борьбе за власть. Никто не знает, что делать в состоянии в преддверии катастрофы.

— По истории известно, что государство в России рушилось тогда, когда оно самоустранялось. Нет ли такой опасности сегодня?

— Угроза распада России действительно есть. Когда президент заявил, чтобы всё решали губернаторы, то они стали перекрывать транспортное сообщение. Это то, что мы проходили в конце 1980-х. Когда чиновники видят, что федеральный центр бросил их на произвол судьбы и при этом не дал ресурсов, то они начинают спасать свои регионы. Как говорится, своя рубашка ближе к телу. В этих условиях возникает реальная угроза распада Российской Федерации. Хотя 20 лет утверждают, что Путин спас Россию от распада. Но это не так. Он просто за счет высоких цен на нефть смог заручиться поддержкой региональных лидеров.