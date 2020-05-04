Россияне стали чаще оформлять цифровые банковские карты

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В период самоизоляции россияне стали чаще приобретать цифровые карты банков. Об этом 4 мая сообщил РБК со ссылкой на представителей крупных кредитных учреждений. При это ряд банков, включая «Открытие» и Промсвязьбанк, ранее не имели такого продукта, но начали их выпускать.

Отмечается, что по функциям подобные карты почти не имеют отличий от привычных карт. Однако они оформляются онлайн и используются без пластиковой карты. Чтобы применить цифровую карту при покупке чего-либо, ее прежде нужно внести в один из мобильных кошельков: Android Pay, Apple Pay, Samsung Pay или Mir Pay.

По данным РБК, в мобильном приложении Сбербанка среднее число активаций дебетовых цифровых карт за сутки в начале апреля выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом в марте. Также небывалый прежде спрос заметили в МТС-банке и в «Русском стандарте».

В то же время Тинькофф-банк не заметил значительного роста спроса в период изоляции. Однако доля таких клиентов у данной кредитной организации в целом невелика. У банка нет физических отделений, все пластиковые карты привозятся на дом. Согласно российскому законодательству, банки могут выпускать цифровые карты только идентифицированным клиентам.

Изначально режим самоизоляции действовал до 30 апреля. Однако позднее президент Владимир Путин объявил о продлении периода нерабочих дней в России до 11 мая.