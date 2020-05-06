Миллиардер Дмитрий Босов покончил жизнь самоубийством

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Следователи устанавливают обстоятельства самоубийства миллиардера, совладельца угольных компаний "Востокуголь" и "Сибантрацит", Дмитрия Босова. Он был найден мертвым в своем коттедже в Одинцово.

"В своем доме в подмосковном поселке Усово 52-летний Дмитрий Босов покончил с собой", - сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Следователи осматривают место происшествия и опрашивают родственников погибшего. Устанавливаются причины его самоубийства.

По словам источника, следователи не нашли предсмертной записки около тела миллиардера. "Родственники Босова подтверждают, что он был один и покончил с собой", - сказал он.

По словам источника, близкого к Босову, в последнее время «он был «на взводе» из-за скандалов в семье и проблем на работе. «С начала года он начал переводить все активы на себя, увольнять сотрудников, в мае это все усугубилось, все думали, он готовит активы к продаже», — сообщил источник РБК. Он уточнил, что денег от продажи все равно бы не хватило на покрытие долгов.

В начале апреля Босов уволил своего бизнес-партнера по компании «ВостокУголь» и члена совета директоров группы компаний «Сибантрацит» Александра Исаева, пишет Газета.RU.

Незадолго до этого в Telegram-каналах активно обсуждалось уголовное дело, возбужденное ФСБ в отношении одной из компаний Босова — Арктической горной компании (АГК). Тогда ФСБ обвинила АГК в незаконной добыче и продаже угля на Таймыре, вскоре после чего стало известно об отставке партнера Босова. В качестве причины увольнения пресс-службы компаний тогда назвали «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ, распространение недостоверной информации». В ответ Исаев подал иск о защите деловой репутации против компаний Босова.

В мае еще один иск к российскому бизнесмену поступил из Калифорнии – бывший сотрудник американской компании Genius Fund Group, подконтрольной Босову, потребовал с него $1,35 млн.