Власти знали о неготовности медицины к работе в условиях ЧС еще год назад

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Врачи, чиновники и военные 24 июня 2019 года на площадке ОНФ обсуждали возможность массового оказания медицинской помощи в условиях ЧС и пришли к выводу, что система здравоохранения к этому не готова. Об этом газете "КоммерсантЪ" рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

По его словам, участники совещания, которое было закрытым, решили, что "к оказанию массовой помощи населению страны мы не готовы". "Оптимизация здравоохранения с сокращением кадров и медицинских учреждений также внесла свою лепту", - отметил Рошаль.

Совещавшиеся согласились, что каждый регион должен быть самодостаточным при оказании медицинской помощи при любых катастрофах, чтобы больных не приходилось возить лечить в Москву и Петербург. По итогам совещания они рекомендовали министерствам начать подготовку специалистов к массовым поступлениям пострадавших, заняться материально-техническим и кадровым обеспечением регионов, ввести программы непрерывного и высшего медицинского образования.

ОНФ также рекомендовал чиновникам рассчитать достаточность коечного фонда для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС.

"Это было первое в России общественное обсуждение проблемы. Если бы мы успели это сделать, то сейчас нам было бы легче. Не успели. Мы провели эту встречу в закрытом режиме, а нужно было, вероятно, кричать во всю глотку", - сказал Рошаль.

Совещание прошло по теме "Оказание медицинской помощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших". В нем участвовали представители Минобороны, МЧС, "Защиты", Минздрава, руководители объединения врачей скорой помощи, а также главврачи больниц и поликлиник.

Кроме того, по словам Рошаля, в октябре 2019 года член центрального штаба ОНФ, профессор Владимир Порханов организовал совещание по проблеме мембранной оксигенации крови больных. Участники совещания тогда предложили в ближайшее время оснастить крупные больницы такими аппаратами, научить людей с ними работать и расширять эту методику. "Ведомства были согласны с тем, что нужно что-то делать. Но тоже не успели", - констатировал Рошаль.