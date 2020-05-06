]]>
]]>
Главная В России Новости

Власти знали о неготовности медицины к работе в условиях ЧС еще год назад

14:23 6.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Врачи, чиновники и военные 24 июня 2019 года на площадке ОНФ обсуждали возможность массового оказания медицинской помощи в условиях ЧС и пришли к выводу, что система здравоохранения к этому не готова. Об этом газете "КоммерсантЪ" рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

По его словам, участники совещания, которое было закрытым, решили, что "к оказанию массовой помощи населению страны мы не готовы". "Оптимизация здравоохранения с сокращением кадров и медицинских учреждений также внесла свою лепту", - отметил Рошаль.

Совещавшиеся согласились, что каждый регион должен быть самодостаточным при оказании медицинской помощи при любых катастрофах, чтобы больных не приходилось возить лечить в Москву и Петербург. По итогам совещания они рекомендовали министерствам начать подготовку специалистов к массовым поступлениям пострадавших, заняться материально-техническим и кадровым обеспечением регионов, ввести программы непрерывного и высшего медицинского образования.

ОНФ также рекомендовал чиновникам рассчитать достаточность коечного фонда для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС.

"Это было первое в России общественное обсуждение проблемы. Если бы мы успели это сделать, то сейчас нам было бы легче. Не успели. Мы провели эту встречу в закрытом режиме, а нужно было, вероятно, кричать во всю глотку", - сказал Рошаль.

Совещание прошло по теме "Оказание медицинской помощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших". В нем участвовали представители Минобороны, МЧС, "Защиты", Минздрава, руководители объединения врачей скорой помощи, а также главврачи больниц и поликлиник.

Кроме того, по словам Рошаля, в октябре 2019 года член центрального штаба ОНФ, профессор Владимир Порханов организовал совещание по проблеме мембранной оксигенации крови больных. Участники совещания тогда предложили в ближайшее время оснастить крупные больницы такими аппаратами, научить людей с ними работать и расширять эту методику. "Ведомства были согласны с тем, что нужно что-то делать. Но тоже не успели", - констатировал Рошаль.

Темы: Здравоохранение и медицина в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.05.2020, 21:27
Гость: док

Ничего хорошего ожидать не следует.То,что имела РФ в качестве наследства от советской медицины уничтожено.Восстановить невозможно,утрачены кадры,наука,образование и еще много и много чего еще.Медицина,фармацевтика .. превращены в доходный бизнес.Нынешняя власть не способна сделать "медицину для людей",да и ей это не надо .Так ,что в ближайшей перспективе ничего хорошего нас не ждет.
06.05.2020, 21:04
Гость: однозначно

"Ещё в советские времена на лекциях по ГО лекторы сообщали, что если что случится, то поголовной медицинской помощи не будет, что нет такого количества медиков ",вы о чем,ведаете,больной на голову!Понаехали в Москву,одни .... не так ли?
06.05.2020, 20:55
Гость: Кактонетак..

Не понимаю почему Голикова, Скворцова, Фурсенко, Набиулина, Силуанов, Медведев, Мутко, Чубайс и пр. Все еще не под следствием ?
Ведь это же их вина за все что произошло при Путине. Да и сам гарант должен отвечать за свои бездействия или вредительство.
Все комментарии (17)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации