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Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в убийстве

09:16 7.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Бывший депутат красноярского краевого парламента, бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан по подозрению в убийстве 1994 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах региона.

Официально правоохранительные органы ситуацию пока не комментируют.

Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края.

Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, а также в незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к шести с половиной годам условно.

В июне 2004 года Верховный суд РФ по просьбе Быкова принял решение о пересмотре дела. Формулировка обвинительного заключения была изменена: на этот раз он был признан виновным в подстрекательстве к совершению преступления, однако наказание осталось прежним.

В 2005 году суд Октябрьского района Красноярска снял с Быкова условный срок и погасил судимость, поскольку он отбыл половину срока без нарушений, а также вел широкую благотворительную деятельность. В 2009 году Страсбургский суд удовлетворил иск Быкова, обвинявшего РФ в незаконном использовании в судебном процессе против него данных, полученных в результате спецоперации.

Красноярский крайизбирком 20 июля 2016 года отказал Быкову в регистрации его кандидатуры на участие в предстоящих выборах в региональный парламент из-за судимости. При этом партия "Патриоты России", лидером которой он является, была зарегистрирована, а Быкова исключили из списка.

В крайизбиркоме заявили, что Быков не сможет баллотироваться до 2020 года. Красноярский краевой суд отказал Быкову в удовлетворении иска, где он пытался оспорить отказ избиркома зарегистрировать его в качестве кандидата на выборах.

В начале 2020 года имя Быкова вновь "всплыло" в СМИ в связи со скандалом вокруг его бывшего помощника Алексея Талюка, арестованного по делу о мошенничестве, а также фигуранта уголовного дала с наездом на авто на корреспондента федерального канала Павла Брыкина.

Темы: Аресты по резонансным преступлениям в мире, Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
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07.05.2020, 13:39
Гость: Гость

На днях другого совладельца КрАЗа застрелили. Правда, пишут, бывшего. Можно ли предположить, что государство намерено проверить обстоятельства приватизации завода, а его нынешние владельцы решили убрать из цепи посредников несколько предыдущих звеньев, для того, чтобы остаться честными и добросовестными приобретателями?
07.05.2020, 13:38
Гость: Евгений В

В последнее время Анатолий Быков неоднократно выступал с резкой критикой кремлевской власти. Он также подробно объяснял ситуацию, сложившуюся алюминиевом производстве и в электроэнергетике, что было горячей новостью для многих, которую власть скрывает от народа. В одной из передач он также высказал опасение, что его могут убить, как Бориса Немцова. Его интервью есть в Ютубе.
07.05.2020, 13:09
Гость: А Страсбургский суд

то оказался редкой скотиной
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