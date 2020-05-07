Штраф за нахождение в транспорте Москвы без маски составит 4 тыс. руб.

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В Москве пассажиры общественного транспорта с 12 мая должны будут надевать маски и перчатки. Штраф за нарушение составит 4 тысячи рублей. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

При этом градоначальник подчеркнул, что все остальные ограничения продолжают действовать. По его словам, москвичам не стоит ждать скорого снятия режима самоизоляции.

«Как быстро мы выйдем из этой ситуации, во многом будет зависеть от нас самих, от нашей дисциплины, аккуратности исполнения требований. Не хочу загадывать на будущее, но мое мнение: нам еще не скоро предстоит вернуться к полноценной жизни без всяких ограничений. К сожалению, реальность такая», - сказал Собянин.

Необходимость обязательного использования масок и перчаток мэр объяснил снятием с 12 мая запрета на работу промышленных и строительных предприятий. Также, по данным мэрии, реальное число заразившихся COVID-19 в городе разительно отличается от официальной статистики. Как подчеркнул Собянин, число инфицированных в Москве по факту составляет около 300 тысяч человек.

Итоги скрининговых исследований доказывают, что в настоящее время заражены от 2 до 2,5% всего населения города, сказал Собянин в интервью «России 24».