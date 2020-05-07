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Штраф за нахождение в транспорте Москвы без маски составит 4 тыс. руб.

13:42 7.05.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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В Москве пассажиры общественного транспорта с 12 мая должны будут надевать маски и перчатки. Штраф за нарушение составит 4 тысячи рублей. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

При этом градоначальник подчеркнул, что все остальные ограничения продолжают действовать. По его словам, москвичам не стоит ждать скорого снятия режима самоизоляции.

«Как быстро мы выйдем из этой ситуации, во многом будет зависеть от нас самих, от нашей дисциплины, аккуратности исполнения требований. Не хочу загадывать на будущее, но мое мнение: нам еще не скоро предстоит вернуться к полноценной жизни без всяких ограничений. К сожалению, реальность такая», - сказал Собянин.

Необходимость обязательного использования масок и перчаток мэр объяснил снятием с 12 мая запрета на работу промышленных и строительных предприятий. Также, по данным мэрии, реальное число заразившихся COVID-19 в городе разительно отличается от официальной статистики. Как подчеркнул Собянин, число инфицированных в Москве по факту составляет около 300 тысяч человек.

Итоги скрининговых исследований доказывают, что в настоящее время заражены от 2 до 2,5% всего населения города, сказал Собянин в интервью «России 24».

Темы: Коронавирус, Москва, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.05.2020, 21:40
Гость: Да

Я считаю, как раз наоборот...Собянин было хотел сразу ввести жесткий масочный и прочий режим, а ему сверху посоветовали не возмущать народ..
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Вообще странно...меры принимают, чтобы народ не болел, или поменьше, а народ хочет весь перезаразиться...свобода, понимашь:)

Давно пора всех на экскурсии водить - в палату к умирающим..
07.05.2020, 21:38
Гость: Нужно

покупать такие, как у водителей троллейбусов, из толстой резины и до локтя.
Вот тогда будет толк. А дома их и постирать можно.
И в подарок Владимирычу послать. В благодарность за заботу.
07.05.2020, 21:36
Гость: Да

ЭТО В ТЕОРИИ...теорию учил, не спорю...скажи ещё, что там вообще стейтс - и все отдельные... :)

И что только эти идиоты налоги в Вашингтон посылают? :)
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Ограничения каким-то образом вводил Вашингтон...штаты вроде просто поддержали..
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