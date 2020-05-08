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Протоиерей Смирнов заявил о необходимости освящать ядерное оружие

10:16 8.05.2020
Протоирей Дмитрий Смирнов
Скриншот с YouTube
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Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов назвал правильной практику освящения ядерного оружия Русской православной церковью.

"Мы освящаем все предметы, которыми пользуется человек: и дом, и даже одежду, и автомобили. А ядерное оружие - это вообще такое замечательное изобретение. Благодаря этому оружию Россия до сих пор существует", - рассказал священник в интервью газете "Токио симбун". Интервью состоялось еще в феврале, но было опубликовано только сейчас.

По словам Смирнова, сразу после второй мировой войны премьер-министр Великобритании уговаривал президента США сбросить такие бомбы, как для Хиросимы и Нагасаки, на 27 городов, самых больших в России, "чтобы ее не было вообще".

"А так как мы успели сделать атомную бомбу, то они теперь ничего не могут сделать", - считает священник, в 2001-2013 гг. возглавлявший синодальный Отдел по взаимодействию с вооруженными силами.

Он признался, что, когда сам освящал оружие, чувствовал, что совершает нечто великое. "Мы хоть и освящаем ядерное оружие, но это оружие мира: мы в отличие от Америки никогда его не используем и не хотим использовать. Это орудие устрашения тех, кто нас хочет уничтожить, о чем они сейчас, особенно в XXI веке, открыто говорят", - считает священник.

По его словам, на это оружие уходит много денег, и россиянам приходится беднее жить: "Но зато мы живем и строим государство, которое мы хотим, а не такое, как они хотят нам".

В начале февраля Русская православная церковь представила для публичного обсуждения проект документа, где было предложено отказаться от освящения некоторых видов оружия, в том числе ядерного. Сбор отзывов на документ продлится до 1 июня. 

Темы: Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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08.05.2020, 19:27
Гость: На самом деле

божественную.
08.05.2020, 19:26
Гость: На самом деле

твои!
08.05.2020, 18:29
Гость: Пенсионер

Болтун и демагог - попок
Решил пиарится повсюду
Но вдруг с короной занемог
Хотя ее полезность люду
Он громогласно обещал
И в суете безбожно врал
Чтоб показался шут нам важным
Российский ядерный заряд
Он освятить сегодня рад
Теперь перстом своим заразным!
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