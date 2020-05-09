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Минобороны РФ объявило о завершении строительства своего главного храма

19:43 9.05.2020

Завершено возведение патриаршего собора в честь Воскресения Христова в Кубинке (имеет статус главного храма Вооруженных сил РФ), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на  Минобороны России.

Храм построен в подмосковном парке "Патриот" на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступавших в специально созданный Благотворительный фонд "Воскресение". Его возведение планировалось завершить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Опасность распространения COVID-19 заставила перенести сроки открытия главного храма ВС России с 6 мая на более поздний срок.

Темы: Православная церковь в России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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10.05.2020, 03:37
Гость: ABCD

Меня ещё другое смущает. При чём тут христианский храм и русская армия? Я так понимаю, что храм символизирует новейшую историю России, а в ней как раз христианских "мотивов" нет вообще в последние 100 лет. если хотели увековечить победу русского оружия и храбрость солдата, то почему в этом мечте нет ни одного солдата и нет этого оружия, а одни мозаики с чиновниками и какими то божественными персонажами. Они что тут причём? Чиновники и архангелы что ли Россию спасали от Гитлера? Власть куда только уже не тащат церковь, я уже не знаю, что они этим хотят сказать. У меня наоборот возникает стойкая антипатия к "христианским играм" властей. Которые кстати практически поголовно иудеи.
10.05.2020, 03:25
Гость: ABCD

Что бы они не строили, всё время новый "Ельцин центр" получается.
10.05.2020, 00:33
Гость: Мнение

Между прочим, храм красивый. Однако этот, и многие другие, построенные в древнерусском стиле, портит колокольня. Она нарушает целостность композиции. Потому что в Древней Руси в храмах колоколен не было. И не только. Где, например, колокольня в Софийском соборе в Константинополе? Ее нет и не должно быть. Там только более поздние турецкие минареты.
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