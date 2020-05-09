Минобороны РФ объявило о завершении строительства своего главного храма

19:43

Завершено возведение патриаршего собора в честь Воскресения Христова в Кубинке (имеет статус главного храма Вооруженных сил РФ), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России.

Храм построен в подмосковном парке "Патриот" на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступавших в специально созданный Благотворительный фонд "Воскресение". Его возведение планировалось завершить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Опасность распространения COVID-19 заставила перенести сроки открытия главного храма ВС России с 6 мая на более поздний срок.