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В КПРФ сообщили о задержании депутатов Мосгордумы на акции ко Дню Победы

15:47 9.05.2020

В Москве на Пушкинской площади задержали участников акции КПРФ, приуроченной ко Дню Победы. В числе задержанных оказались депутаты Мосгордумы от КПРФ Николай Зубрилин, Павел Тарасов, Виктор Максимов, Олег Шереметьев и еще несколько человек, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря фракции Никиту Попова.

Фото: Глава муниципального округа Щукино Андрей Гребенник 

В мероприятии также участвовал депутат Госдумы Валерий Рашкин, он нес знамя Победы, никаких других флагов или опознавательных знаков у них не было, участники были в масках и соблюдали дистанцию.

«К нам подошли сотрудники полиции и без объяснения причин начали задержания», — рассказал Виктор Максимов. Вместе с парламентариями были задержаны их помощники и журналисты. Сейчас они находятся в автозаке, на задержанных оформляют протоколы. В чем именно их обвиняют, пока неизвестно.

«Мы на Пушкинской площади вышли с флагами и гармошкой, стали петь праздничные военные песни», — сообщил глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин. По словам парламентария, сначала акция проходила нормально, к участникам подходили полицейские и задавали вопросы, «а потом, видимо, поступила какая-то команда, и начали задерживать».

Темы: Москва, Праздники в России и за рубежом, Мосгордума
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Комментарии читателей
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09.05.2020, 17:25
Гость: Завидовать Китаю незачем.

Простой человек там так же никому не нужен, как в России. На воротах вывеска "коммунизм", а внутри - капиталистическая казарма.
09.05.2020, 16:55
Гость: Штурман

Задержание коммунистов на День Победы это уже из действий сатаны переодетого в полицейскую форму. Неужели в руководстве МВД не остались патриотов и они выполнят любой приказ ельцинской власти? Думаю если бы коммунисты празднующие 9-е мая хоть немного оказали сопротивление,то полицейские не задумываясь применили бы против них оружие. Это задержание и тем более депутатов Мосгордумы яркий пример того что в России установлена буржуазная диктатура и о правах граждан прописанных в Конституции РФ уже властям наплевать.
Власти переходя в режим буржуазной диктатуры забыли простую истину о том что действие рождает противодействие,а ответ народа на такой произвол будет равноценным. На штыках невозможно усидеть долго если даже ж... прикрыта денежным мешком за бугром. По факту сама власть подобными действиями создает в стране революционную ситуацию и потом многие из верхов будут пищать "А нас то за что?"
09.05.2020, 16:54
Гость: ?

А внук Зюганова участвовал в акции?
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