В КПРФ сообщили о задержании депутатов Мосгордумы на акции ко Дню Победы

15:47

В Москве на Пушкинской площади задержали участников акции КПРФ, приуроченной ко Дню Победы. В числе задержанных оказались депутаты Мосгордумы от КПРФ Николай Зубрилин, Павел Тарасов, Виктор Максимов, Олег Шереметьев и еще несколько человек, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря фракции Никиту Попова.

Фото: Глава муниципального округа Щукино Андрей Гребенник

В мероприятии также участвовал депутат Госдумы Валерий Рашкин, он нес знамя Победы, никаких других флагов или опознавательных знаков у них не было, участники были в масках и соблюдали дистанцию.

«К нам подошли сотрудники полиции и без объяснения причин начали задержания», — рассказал Виктор Максимов. Вместе с парламентариями были задержаны их помощники и журналисты. Сейчас они находятся в автозаке, на задержанных оформляют протоколы. В чем именно их обвиняют, пока неизвестно.

«Мы на Пушкинской площади вышли с флагами и гармошкой, стали петь праздничные военные песни», — сообщил глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин. По словам парламентария, сначала акция проходила нормально, к участникам подходили полицейские и задавали вопросы, «а потом, видимо, поступила какая-то команда, и начали задерживать».