Посольство РФ рекомендовало Белому дому посмотреть фильм «Битва за Россию»

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Посольство России в США призвало сотрудников Белого дома, написавших поздравление с Днем победы для соцсетей без упоминания Советского союза, пересмотреть документальный фильм 1943 года «Битва за Россию». Там подробно рассказывается о роли СССР в победе.

Фильм снят режиссером Фрэнком Капрой по заказу американского правительства, и там говорится о необходимости советско-американского союза для победы над фашизмом, пишут «Известия». Он «обязателен к просмотру» для всех сотрудников, которые делают публичные заявления о войне, отметили в посольстве.

Ранее 10 мая МИД России заявил, что Москва возмущена попытками Вашингтона исказить итоги разгрома нацизма и решающего вклада СССР.

«В канун священного праздника у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная армия и советский народ во имя всего человечества», — заявили в ведомстве, комментируя сообщение Белого дома, в котором победа приписана «Америке и Великобритании».

«Битва за Россию» — один из семи эпизодов документального цикла «Почему мы сражаемся». В нем подробно рассказывается о ходе войны в СССР, в том числе о блокаде Ленинграда и Сталинградской битвы. Фильм получил ряд кинопремий и был номинирован на «Оскар» как лучший «полнометражный документальный фильм». Демонстрировался в том числе и в СССР.