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Посольство РФ рекомендовало Белому дому посмотреть фильм «Битва за Россию»

21:22 10.05.2020
Фото с сайта washington.mid.ru

Посольство России в США призвало сотрудников Белого дома, написавших поздравление с Днем победы для соцсетей без упоминания Советского союза, пересмотреть документальный фильм 1943 года «Битва за Россию». Там подробно рассказывается о роли СССР в победе.

Фильм снят режиссером Фрэнком Капрой по заказу американского правительства, и там говорится о необходимости советско-американского союза для победы над фашизмом, пишут «Известия». Он «обязателен к просмотру» для всех сотрудников, которые делают публичные заявления о войне, отметили в посольстве. 

Ранее 10 мая МИД России заявил, что Москва возмущена попытками Вашингтона исказить итоги разгрома нацизма и решающего вклада СССР.

«В канун священного праздника у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная армия и советский народ во имя всего человечества», — заявили в ведомстве, комментируя сообщение Белого дома, в котором победа приписана «Америке и Великобритании».

«Битва за Россию» — один из семи эпизодов документального цикла «Почему мы сражаемся». В нем подробно рассказывается о ходе войны в СССР, в том числе о блокаде Ленинграда и Сталинградской битвы. Фильм получил ряд кинопремий и был номинирован на «Оскар» как лучший «полнометражный документальный фильм». Демонстрировался в том числе и в СССР.

Темы: США, История Второй мировой войны, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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11.05.2020, 02:57
Гость: Владимир

Расчитывать на то, что англосаксы осознают роль советского народа в победе над нацизмом, что будут понимать цену человеческой жизни (не своей, а любой, в принципе) - проще обезьяне произойти в человека.
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Если американцам это еще простительно, ибо "ну тупые..." в силу государственной политики, то Англия, имея давнюю историю, тупо беспринципна.
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Нам есть чем ответить. Надо не баталии в твитах усраивать. Если Запад беспардонно переписывает историю (ладно бы переоценивал, с позиции сегодняшнего дня, но нет, откровенно фальсифицируют, пока больше в лице холопов, вроде Лимитрофов, Польши, Украины, как с тем же голодомором) - Нам нужно показать всему миру, что никакие Аполоны с людьми на Луну не садились. Не потому, что мстя наша страшна. А потому, что надо выбивать у врага его оружие - средства массового оболванивания и фабрику грёз. Люди всего мира должны увидеть, что инфоррмация и слово - это не шутка. И 20-ый век, как и предыдущие прошел под манипулированием массами.
А дальше так человечество зайдет далеко - скоро войны за воду и хлеб, и если не будет дружбы народов, то финит аля комедия.
11.05.2020, 02:51
Гость: Ейбогус

Так,уже два поколения выросли с этим,правда,раньше все ж были знающие,
.. а теперь цветным (не белым)гражданам,которые большинство в сша,вообще и пофиг эта война ,что то вроде битв кентавров с амазонками,в лучшем случае
11.05.2020, 01:56
Гость: Влад 33

Ребята, это всё- дерьмократы и либерасты!
Их почерк в США можно увидеть и невооружённым взглядом.. Они не могут спать спокойно, если точно знают и помнят слова Президента Трампа о том, что с Россией необходимо дружить..!..
В школе был ещё один эпизод, когда у детей 6-7 классов были розданы карточки с вопросами, а под вопросами стояли три ответа.. , необходимо было подчеркнуть «правильный» ответ.. Один из этих вопросов гласил:- Какой национальности Ю.Гагарин?
И три ответа:
1) Американец
2)Англичанин
3) Испанец..
Что здесь можно сказать???
- Не обращайте особого внимания на «загибоны» этих недоношенных людей!..
Так и живем...
Удачи всем и не болеть!
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