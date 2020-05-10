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В МВД России отказались от идеи ужесточать ответственность за побои

14:01 10.05.2020
Здание МВД © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МВД © KM.RU, Илья Шабардин
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 Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ "Побои", по которой в том числе квалифицируется домашнее насилие, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД .

В министерстве напомнили, что ранее с Минюстом РФ прорабатывался вопрос об ужесточении наказания: предлагалось назначать вместо штрафа административный арест.

"Такие изменения признаны нецелесообразными, поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной", - пояснили в МВД.

Статья 6.1.1 ("Побои") Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов. В то же время статья 116.1 ("Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию") Уголовного кодекса РФ среди других вариантов наказания предусматривает штраф в размере до 40 тыс. рублей.

При этом в МВД считают оправданной декриминализацию побоев. "Перевод большинства уголовно наказуемых побоев в разряд административных правонарушений позволил высветить значительное число латентных деяний и положительно повлиял на профилактику тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве", - пояснили в министерстве.

Кроме того, отнесение побоев к числу деяний, ответственность за которые наступает без учета "пожеланий" пострадавшего, позволило обеспечить неотвратимость наказания, подчеркнули в МВД.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о росте количества жалоб на домашнее насилие в период пандемии и самоизоляции. "По данным НКО, в период с 10 апреля количество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в 2,5 раза. Так, по этим данным, если в марте таких сообщений было 6054, то в апреле таких сообщений поступило более 13 тыс.",— отметила Москалькова.

Темы: МВД России
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Комментарии читателей
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10.05.2020, 20:06
Гость: гость

Штрафов недостаточно. Нужны трудовые лагеря. Если дурная голова рукам покоя не даёт, в лагерь на трудовую повинность. Бесплатно! И людям хорошо и государствку. Палатки и хлеб с водой
10.05.2020, 18:36
Гость: Сердечник

если считать преступлением отсутствие любви, до систематических побоев никогда дело не дойдёт.
полиция это уже крайний случай, кроме полиции нужен надзор за атмосферой в семье в виде моральной и т.п. поддержки, консультаций подобного рода во благо семьи....
10.05.2020, 17:28
Гость: Лупинь

Началось все с того, что нужно было любить усе - алкоголизм, гласность, перестройку. Закончилось тем, что надо любить то, что происходит в соседнем государстве. Подумалось о последствиях и дальше не пишу.
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