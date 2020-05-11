В России отметили активизацию интернет-преступности на фоне COVID-19

14:20

Министерство внутренних дел рассказало о новых видах мошенничества, получившего распространение на фоне эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, злоумышленники пытаются заполучить реквизиты банковских карт граждан под предлогом выплаты "мифических компенсаций" за ущерб от коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Юрия Валяева.

Среди других видов мошенничества - предложения приобрести поддельные экспресс-тесты и лекарственные препараты против COVID-19. Мошенники также продают пропуска для передвижений по району, оформление которых бесплатно.

В ведомстве отмечают, что ситуация с коронавирусом "подстегнула киберпреступников", количество таких преступлений с начала года вырасло на 83,9% и составило 19,9% от общего числа правонарушений. При этом число преступлений, совершенных на улицах, снизилось от 3,3% до 10,9%.

Полиция рекомендует гражданам быть внимательными и не доверять звонкам с незнакомых номеров, перепроверять информацию и обращаться за помощью к родственникам.