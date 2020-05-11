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В России отметили активизацию интернет-преступности на фоне COVID-19

14:20 11.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Министерство внутренних дел рассказало о новых видах мошенничества, получившего распространение на фоне эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, злоумышленники пытаются заполучить реквизиты банковских карт граждан под предлогом выплаты "мифических компенсаций" за ущерб от коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Юрия Валяева.

Среди других видов мошенничества - предложения приобрести поддельные экспресс-тесты и лекарственные препараты против COVID-19. Мошенники также продают пропуска для передвижений по району, оформление которых бесплатно.

В ведомстве отмечают, что ситуация с коронавирусом "подстегнула киберпреступников", количество таких преступлений с начала года вырасло на 83,9% и составило 19,9% от общего числа правонарушений. При этом число преступлений, совершенных на улицах, снизилось от 3,3% до 10,9%. 

Полиция рекомендует гражданам быть внимательными и не доверять звонкам с незнакомых номеров, перепроверять информацию и обращаться за помощью к родственникам.

Темы: Расследование преступлений в России, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей, МВД России
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Комментарии читателей
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11.05.2020, 17:49
Гость: Саратовец

Сообразили поляну и отметили активизацию (хоть чего-то) в России. Были тосты, салюты, в общем корпоратив.
11.05.2020, 15:50
Гость: Алмаз

Аналогично в России отмечен существенный рост нарушений Конституции РФ органами государственной власти и местного самоуправления.
Кроме того, в России осуществляется грандиозная по своим масштабам и статусу мошенническая схема внесения поправок в её Конституцию, в результате которых попран принцип сменяемости власти.
Всё это - Преступления с большой буквы. А тут пытаются нас удивить мелкими жуликами, пытающимися как-то выжить.
11.05.2020, 15:25
Гость: gvozd

нет никакой интернет "преступности".
это все та же "пандемия" коронавируса..
под шумок заставить принять Цензуру и вмешательство Кагала в личную переписку людей..
менты всегда будут кричать за сгашную пгеступность на каждом шагу - что бы не остаться без работы.
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