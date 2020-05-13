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«Победа» назвала дату возобновления полетов по России

12:46 13.05.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Лоукостер «Победа» анонсировал поэтапное возобновление внутренних полетов по России с 1 июня. Об этом РБК рассказал представитель «Аэрофлота» (владелец лоукостера) Михаил Демин.

По его словам, уже с четверга, 14 мая, стартует продажа билетов на летние полеты по 73 внутренним маршрутам. Как подчеркнули в «Аэрофлоте», средний тариф летнего сезона почти втрое ниже среднего тарифа летом прошлого года. Свыше 60% всех билетов на июнь будет предложено по цене 499-2999 рублей.

Авиакомпания «Победа» приостановила регулярные полеты с 1 апреля из-за распространения коронавируса. Теперь перевозки будут постепенно восстанавливаться на фоне снятия карантинного режима.

Ранее Росавиация опубликовала апрельский отчет, согласно которому поток пассажиров отечественных авиаперевозчиков снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 91,8%. За месяц российские авиакомпании обслужили 771,2 тысячи клиентов.

Правительство России уже согласовало помощь авиакомпаниям. Им будет выделено 23,4 миллиарда рублей, а аэропортам — 10,1 миллиарда рублей.

Темы: Авиасообщение в России, Российские авиакомпании, Бюджетные авиакомпании
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13.05.2020, 17:29
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1 июня
1 место в мире по коронавирусу в РФ
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