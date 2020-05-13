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В Госдуму внесен законопроект о значительном расширении полномочий полиции

13:25 13.05.2020
Полиция
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Госдуму внесен правительственный законопроект, который значительно расширяет полномочия сотрудников полиции.

Авторы законопроекта предложили дополнить закон «О полиции» целым рядом положений, среди которых «возможность проникновения сотрудников полиции в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории» для задержания скрывающихся с места преступления лиц.

Полиция также получит право «осуществлять вскрытие транспортного средства» для спасения граждан, жизнь и здоровье которых находится под угрозой, или если в таком ТС заблокировалось совершившее преступление лицо.

При этом в одной из поправок говорится, что полицейский «не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства, если данная мера применялась по основаниям и в порядке, которые установлены федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами».

Кроме того, законопроект предлагает наделить полицию правом блокировать или оцеплять территорию жилых домов, а также строений и других объектов по решению руководителей территориальных отделов МВД. В границах такого оцепления может осуществляться осмотр как граждан, так и автомобилей и грузов. В случае отказа от осмотра, человека могут либо не пустить на территорию, либо не выпустить за периметр оцепления.

Авторы закона также решили освободить полицейских от ответственности за совершенные во время несения службы действия.

«Сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции, если эти действия осуществлялись по основаниям и в порядке, установленным федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, составляющими правовую основу деятельности полиции».

О готовности законопроекта и одобрении его на заседании правительства стало известно 22 апреля, отмечает РБК.

Темы: Нарушения прав граждан сотрудниками полиции в России, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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13.05.2020, 18:47
Гость: о как!

Почему превращается? Власть готовится к продлению своего существования.
13.05.2020, 18:43
Гость: о как!

простой вопрос какими законными правами защиты обладает гражданин ,если его или его близких избивает,физически унижает полицейский?
13.05.2020, 18:32
Гость: YUM

там ещё стрельба на поражение, если "почудилось" что "золумышленник" умыслил зло по захвату табельного оружия.
Т.е. классическое: "сотрудник"(имя то какое!) вначале стрелял, а потом просил показать документы.
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