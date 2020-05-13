Минпросвещения отменило сдачу ОГЭ и перенесло сроки сдачи ЕГЭ

14:51

Минпросвещения РФ объявило об изменениях итоговой аттестации для девятых и одиннадцатых классов школ.

Как пишет "Интерфакс", ведомство приняло решение полностью отказаться от проведения Основного госэкзамена (ОГЭ). Итоговые оценки школьникам выставят на основании текущей успеваемости.

Ранее предполагалось, что выпускники 9-х классов будут сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике.

Что до Единого госэкзамена для 11-х классов, то его будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы. Сроки проведения экзамена будут перенесены на более поздний период. Окончательные даты начала аттестационной кампании планируется назвать в ближайшее время.

Те же выпускники, кто не планирует по окончании 11-го класса поступать в вуз, получат аттестат с оценками, выставленными исходя из их текущей успеваемости.

"Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года", - прокомментировали в ведомстве.

Ранее Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ на 8 июня. Сегодняшнее решение ведомства связано с напряженной эпидемиологической обстановкой в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции.