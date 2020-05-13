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Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов

09:40 13.05.2020
Владимир Жириновский
Фото © KM.RU, Филипп Киреев
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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить в два раза количество всех депутатов в стране.

Такое мнение он высказал в своем микроблоге в Twitter. По его словам эта мера не только позволит обеспечить требования о социальной дистанции в местных парламентах, но и позволит сэкономить деньги.

Жириновский высказал мнение, что выборы в парламент следует проводить раз в два-три года, чтобы люди реже собирались на избирательных участках.

Ранее политик обратился с тем же предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, аргументировав его тем, что в связи с эпидемией коронавируса, расстояние между депутатами в залах заседаний должно быть не менее двух метров.

"Это ничего не изменит в стране, только лучше будет", - резюмировал Жириновский.

Темы: Партия ЛДПР
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Комментарии читателей
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13.05.2020, 13:11
Гость: Контрразведчик

Тов. Жириновский В.Ф., вам давно уже пора на пенсию. Депутатов, может быть и много, но, лучше и не давать избираться таким, как Нарусова(СовФед,Член Российского Еврейского Конгресса), фигуристке с Орденом Ленина и прочим ju-приспособленцам-лоббистам.
13.05.2020, 13:04
Гость: оставить

по одному от области и хватит
13.05.2020, 13:02
Гость: Да хоть

вчетверо!
Все комментарии (19)
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