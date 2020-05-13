Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов

09:40

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить в два раза количество всех депутатов в стране.

Такое мнение он высказал в своем микроблоге в Twitter. По его словам эта мера не только позволит обеспечить требования о социальной дистанции в местных парламентах, но и позволит сэкономить деньги.

Жириновский высказал мнение, что выборы в парламент следует проводить раз в два-три года, чтобы люди реже собирались на избирательных участках.

Ранее политик обратился с тем же предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, аргументировав его тем, что в связи с эпидемией коронавируса, расстояние между депутатами в залах заседаний должно быть не менее двух метров.

"Это ничего не изменит в стране, только лучше будет", - резюмировал Жириновский.