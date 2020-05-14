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В России задумались о выдаче вида на жительство за покупку недвижимости

13:11 14.05.2020
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Правительство России планирует начать выдавать иностранным предпринимателям вид на жительство (ВНЖ) после покупки ими недвижимости. Об этом сообщили «Известия».

По информации издания, такой законопроект уже разработало Минэкономики. Тем самым министерство планирует привлечь новых инвесторов из-за границы. В ведомстве считают, что зарубежный бизнес положительно отреагирует на инициативу, однако в Минэкономики не ждут резкого всплеска востребованности российского гражданства.

Как отмечают в министерстве, упрощение доступа инвесторов из других стран в юрисдикцию России «необходимо в условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, предпринимателей, способствующих ускоренному технологическому обновлению и развитию экономики РФ».

Какую именно недвижимость следует приобрести, чтобы получить российский ВНЖ, коммерческую или частную, в законопроекте пока не прописано. В ведомстве отметили, что рассматривают иностранный опыт и пытаются найти наиболее выгодные варианты.

В конце апреля президент Владимир Путин подписал закон, который упростил получение гражданства РФ. Он позволяет иностранцам обращаться за получением российского гражданства без подтверждения ими отказа от гражданства своей страны.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Недвижимость, Рынок недвижимости в России, Цены на недвижимость
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Комментарии читателей
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14.05.2020, 20:25
Гость: Еклмн

Такого ни где в мире пока не выдумали.
14.05.2020, 17:30
Гость: tot64

вид на жительство в россии...это круто ?
14.05.2020, 16:38
Гость: Ха для ма

Да не переживай ты так, никто Россию покупать не собирается.Кому охота жить в таком убожестве?
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