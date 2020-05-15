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На о.Шикотан, где из-за низких зарплат бастовали рабочие, введен режим ЧС

13:27 15.05.2020
Фото: Правительство Сахалинской области
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На территории острова Шикотан (Сахалинская область) введен режим ЧС.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Отмечается, что режим был введен в связи с выявлением первого человека, зараженного коронавирусом. Им оказался житель Дагестана, который несколько дней назад прибыл на Курилы для работы водолазом.

При этом экспресс-тест в аэропорту показал отрицательный результат. Мужчина получил предписание об обязательной 14-дневной самоизоляции и сдал анализы, но нарушил карантин и решил выйти на работу.

В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование и устанавливается круг общения заболевшего.

До установления круга контактных лиц, между Шикотаном и Кунаширом приостановлено все транспортное сообщение. Шикотан заблокирован для въезда и выезда, а на судно «Байкал», на котором работал мужчина, наложен арест.

Инфицированный будет отправлен вертолетом для госпитализации на Сахалин.

Напомним, 14 мая сообщалось, что на острове Шикотан бастуют рабочие филиала «Крабозаводское» ЗАО «Курильский рыбак» (ГК «Гидрострой»). Многие работники столкнулись с тем, что их заработок за месяц составил порядка 30 тысяч рублей, хотя изначально им было обещано 60-65 тысяч.

Темы: Коронавирус, Курильские острова
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Комментарии читателей
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15.05.2020, 14:54
Гость: правильно!

А то побунтуютнедкл ку, а потом за день проведут референдум о присоединении к Японии, обосновав правом на самоопределения народа Шикотана.
15.05.2020, 14:24
Гость: А чем Шикотан хуже Крыма?

Сейчас жители о. Шикотан имеют право провести референдум об отделении от России. Россия ведь поддержала Крымчан в аналогичном вопросе. Помогла отделится Крыму от Украины.
15.05.2020, 14:08
Гость: достали!

Вместо того, что бы решать проблемы, вводят ЧС. Доиграетесь. На всю страну маску не наденешь. Доведёте народ. За вилы пора браться. Эту банду только смерть остановит. Или они нас кончат.
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