Власти Москвы купили крупнейшего производителя медмасок в России

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Правительство Москвы стало владельцем крупнейшего производителя медицинских масок в России - ООО "Компания инновационных технологий".

Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на заммэра столицы Владимира Ефимова, сделка состоялась еще в марте. Покупка предприятия была вызвана эпидемией коронавируса, когда стало понятно, что городу понадобится существенный объем средств индивидуальной защиты.

"Мы приобрели производство, которое было развернуто на территории Технополиса "Москва", - рассказал Ефимов.

Ранее владельцами компании были Дмитрий Савин (72%) и Павел Спичаков (28%). Потом они продали 100% компании владельцу УК "Абсолют" Эссет Менеджмент Александру Сидорову. 10 марта единственным владельцем "КИТ" стало ООО "Центррегионинвест", которое через ООО "Софийская набережная" контролирует АО "Капиталинвестпроект" (КИП). "Капиталинвестпроект" (ранее назывался АО "Кремлин Сайт") контролируется московским правительством и управляет различными столичными активами, пояснил изданию источник в мэрии.

ООО ""Компания инновационных технологий" специализируется на производстве медицинских масок. С начала года производство было увеличено более чем в два раза - до 1 млн изделий в сутки. В течение года производство будет увеличено до 2-3 млн масок в день.

Отмечается, что сейчас потребность Москвы оценивается в 4 млн масок в день. Практически все, что производит предприятие, забирает город. Маски отгружают в больницы и госучреждения по себестоимости.

Город выделяет 2 млн масок в неделю системе здравоохранения, 2 млн масок в ЖКХ, 0,5 млн масок - в метро.

По словам Ефимова, в начале года себестоимость медицинской маски была около 1 рубля, сейчас она составляет около 7 рублей. Удорожание связано с ростом цен на сырье (в пять-шесть раз).