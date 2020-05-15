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В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

22:06 15.05.2020

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы. Как сообщило издание Baza, сегодня арендодатель объявил, что плата за использование одной площадки повышается с 5 до 7 тыс. руб. 

Фото из соцсети

Беспорядки возле рынка начались после того, как группа из 30 торговцев пришла в местную администрацию и попросила в условиях введенных ограничительных мер снизить им арендную ставку. После того, как в администрации центра пришедшим объявили о повышении ставки, к торговому центру подошли уже более 100 человек, пишет "Коммерсант".

«Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что между администрацией торгового учреждения и арендаторами возник финансовый спор, участников которого полицейские призвали к соблюдению общественного порядка, в том числе с использованием средств громкоговорящей связи. Впоследствии граждане разошлись»,— сказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

В пресс-службе рынка опровергли информацию о повышении стоимости аренды. «В начале мая 2020 года на территорию ОРПЦ "Фуд сити" поступило избыточное количество сезонных продуктов. Образовался избыточный спрос на торговые места в районе четвертого кросс-дока. Некоторым торговцам не хватило места для торговли, что привело к возмущению и было подхвачено несколькими зеваками, непроизвольно создавшими толпу»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе рынка.

«Фуд Сити» — один из крупнейших оптово-розничных продовольственных центров в стране. Находится под контролем миллиардеров Года Нисанова и Зараха Илиева. На территории рынка расположено около 2,5 тыс. магазинов и рыночных павильонов. В условиях пандемии он продолжает работать в прежнем режиме и без выходных.  

Темы: Народные протесты, Москва
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Комментарии читателей
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15.05.2020, 23:06
Гость: Всё

под контролем горских евреев.
15.05.2020, 22:41
Гость: налогоплательщик

Опять менты за всех отдувались? А где войска генерала Залу, тьфу! Золотова?
15.05.2020, 22:30
Гость: Жека

Черкизон 21 века. Тысячи фур, десятки тысяч гастарбайтеров, вентиляционный гул в соседних жилых домах
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